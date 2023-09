Milena Preradovic: Vom Mainstream-Star zur alternativen Freiheitskämpferin

Milena Preradovic ist eine wahre Ikone des deutschen Journalismus. Viele Jahre war sie für bekannte Mainstream-Medien tätig. Diesen hat die kritische Journalistin den Rücken gekehrt. Nun sie ihren eigenen erfolgreichen YouTube-Kanal. Thomas Eglinski hat Milena Preradovic für Spielmacher AUF1 getroffen. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Im deutschsprachigen Raum ist Milena Preradovic eine wahre Größe im Journalismus. Lange Jahre hat die Tochter einer österreichischen Skiläuferin und eines serbischen Chirurgen für bekannte Mainstream-Medien gearbeitet – als Journalistin, Kolumnistin und Fernsehgröße. Neben dem Radiosender „Antenne Bayern“, dessen Namensgeberin sie ist, war sie etwa bei RTL, SAT1 und der Welt. Sie selbst sagt: „Ich bin die Mutter aller Antennen im deutschsprachigen Raum!“

Kein echter Journalismus und Fassaden-Demokratie

Schließlich hat die kritische Journalistin dem Mainstream den Rücken gekehrt. Dieser Journalismus sei kein echter Journalismus mehr, sagt sie. Und weiter: „Genauso wie die Demokratie nur mehr eine Fassaden-Demokratie ist!“ Ihre ehemaligen Kollegen seien in einer Blase unter sich. Jeder, der abweichender Meinung sei, werde ausgegrenzt. „Ich kenne Mainstream-Kollegen, die stolz darauf sind, dass sie sich nicht auf alternativen Kanälen informieren“, erzählt Preradovic, die am Ossiacher See im schönen Kärnten lebt.

Eigener YouTube-Kanal

Sie selbst hat einen eigenen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Mit „Punkt.Preradovic“ leistet sie einen enorm großen Beitrag zu Aufklärung – informativ und jedenfalls mit Humor. Sie führt spannende Interview mit starken Persönlichkeiten und hochkarätigen Fachleuten. Darunter waren bereits Dr. Wodarg, Professor Homburg oder auch Prof. Hockertz – um nur einige von ihnen zu nennen.



Großer Meilenstein in der Corona-Aufklärung

Ihr Interview mit Dr. Wolfgang Wodarg im März 2020 sei ein großer Meilenstein für die Corona-Aufklärung gewesen. „Ich denke, dieses Interview hat die gesamte Corona-Opposition eingeleitet“, so Milena Preradovic. Dieses Video wurde allein auf ihrem YouTube-Kanal 1,6 Millionen Mal aufgerufen. Eine beachtliche Anzahl, wenn man bedenkt, dass Preradovic damals lediglich 56 Abonnenten verzeichnen konnte. Ihre Abonnenten sind seitdem stetig angewachsen auf mittlerweile weit über 100.000.

Die ganze Sendung „Milena Preradovic: Vom Mainstream-Star zur alternativen Freiheitskämpferin“ können Sie hier nachsehen.

Quelle: AUF1.info