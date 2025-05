Deutscher Filmpreis: rbb-Koproduktion "Petra Kelly - Act Now!" bester Dokumentarfilm - zwei Lolas für rbb-Koproduktion "In Liebe, Eure Hilde"

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gratuliert Regisseurin Doris Metz und Produzentin Birgit Schulz zur Auszeichnung für "Petra Kelly - Act Now!" als bestem Dokumentarfilm beim Deutschen Filmpreis 2025. Die rbb/ARTE Koproduktion zeichnet ein Porträt der charismatischen Politikerin Petra Kelly, deren Auftreten und Visionen heute erneut eine junge Generation inspirieren. Katrin Günther, geschäftsführende Programmdirektorin: "Es ist wunderbar, dass dieser besondere Dokumentarfilm über eine außergewöhnliche Frau diese Ehrung erhält. Es war bewegend, dass Birgit Schulz bei der Preisverleihung auch an unseren verstorbenen Kollegen Jens Stubenrauch und seinen Beitrag für den Film erinnert hat."

Herzliche Glückwünsche sendet der rbb zudem an das Team von "In Liebe, Eure Hilde", das zwei Lolas entgegennehmen konnte. Liv Lisa Fries gewann den Preis in der Kategorie "Beste weibliche Hauptrolle" für ihre Darstellung der Hilde Coppi. Claudia Steffen, Christoph Friedel und Regina Ziegler erhielten bei der Auszeichnung des besten Spielfilms die Lola in Bronze. Katrin Günther: "Wir freuen uns über die verdiente Würdigung für "In Liebe, Eure Hilde". Der Film berührt, weil er seine Hauptfigur nicht zur Heldin oder Heiligen macht, sondern Liv Lisa Fries sie als Mensch zeigt - verletzlich und tapfer zugleich."

Eine weitere Lola für einen Film mit rbb-Beteiligung gab es in der Kategorie "Bester Kinderfilm": Dort gewann die unter Federführung des NDR entstandene Kino-Koproduktion "Akiko, der fliegende Affe".

"Petra Kelly - Act Now!" ist eine Produktion der Bildersturm Filmproduktion in Koproduktion mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, dem Bayerischen Rundfunk und Radio Bremen in Zusammenarbeit mit ARTE. Gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, dem FilmFernsehFonds Bayern, dem Deutschen Filmförderfonds und dem Medienboard Berlin-Brandenburg. Regie führte Doris Metz, die auch das Drehbuch schrieb, Produzentin ist Birgit Schulz, die Redaktion hatten Dagmar Mielke (rbb/ARTE), Jens Stubenrauch (rbb), Petra Felber (BR), Martin Kowalczyk (BR) und Thomas von Boetticher (RB).

"In Liebe, Eure Hilde" ist eine Produktion der Pandora Film Produktion (Claudia Steffen, Christoph Friedel) in Koproduktion mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (Cooky Ziesche, Manuel Tanner), der "Kinoinitiative LEUCHTSTOFF" in Zusammenarbeit mit ARTE (Barbara Häbe), Ziegler Film (Prof. Regina Ziegler) und Iskremas (Andreas Dresen, Andreas Leusink), gefördert mit Mitteln des Deutschen Filmförderfonds, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, des Medienboards Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW und der Filmförderungsanstalt.

"Akiko, der fliegende Affe" ist eine Produktion der Veit Helmer-Filmproduktion in Zusammenarbeit mit NDR, BR, SWR, hr, SR und rbb, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) / Kuratorium junger deutscher Film (KjdF), dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Medienboard Berlin-Brandenburg und der Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern. Für Regie, Drehbuch und Produktion zeichnet Veit Helmer verantwortlich, die Redaktion hatten Ole Kampovski (NDR), Birgitta Kasseckert (BR), Stefanie von Ehrenstein (SWR), Patricia Vasapollo (hr), Christian Bauer (SR) und Anja Hagemeier für den rbb.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)