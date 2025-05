Mit pinkem Rock und Perücke - Axel Schulz feiert verkleidet am Ballermann

Partystimmung bei Box-Legende Axel Schulz: In der aktuellen Folge des Podcasts "Kim & Klaus" von rbb 88.8 gibt sich Schulz die Ehre und erzählt Moderatorin Kim Fisher und Berlins ehemaligem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit mehrere ganz persönliche Anekdoten - zum Beispiel, warum er im rosa Rock auf Mallorca unterwegs war oder welche für ihn lebenswichtige Maschine er immer in seinem Koffer hat.

Zunächst erzählt er von einem lustigen Party-Trip: "Ich war gerade mit ein paar Jungs auf Mallorca zum Golfspielen. Auf dem Golfplatz Canyamel von Drogeriekönig Erwin Müller. Und unsere Golf-Truppe hat ein paar lustige Traditionen. Zum Beispiel: Der Spieler, der am meisten getrunken hat an dem Tag, muss eine Kette um den Hals tragen. Eine Kette aus Jägermeistern. Und wer am schlechtesten gespielt hat, der muss einen pinken Rock tragen. Und mit diesem Rock dann den ganzen Tag durch die Stadt laufen. Ich hatte schon mal beides gleichzeitig. Rock und Kette. Ist etwas peinlich, aber auch wirklich sehr lustig."

Außerdem erzählt Schulz, wie er mal verkleidet am Ballermann gefeiert hat: "Freunde von mir aus Frankfurt (Oder) haben mich überredet, mit zum Ballermann zu gehen. Ich wollte erst nicht, war dann aber doch neugierig, weil es 30 Jahre her war, dass ich das letzte Mal dort war. Um nicht erkannt zu werden, habe ich mir dann eine Perücke aufgesetzt. Ich sah aus wie der Sänger Mickie Krause. Erkannt hat mich dann auch wirklich keiner, aber viele haben mir 'Hey Mickie' nachgerufen."

Ferner verrät Schulz im Podcast, wie er es schafft, immer gut gelaunt zu sein: "Ich bin ein totaler Morgenmuffel. Deswegen habe ich immer meine eigene Kaffeemaschine dabei. Die packe ich in meinen Reisekoffer und stelle sie dann im Hotel auf. Morgens trink ich dann erstmal fünf Kaffee, um fit zu werden. Und dann geh ich raus und bin gut gelaunt."

Schulz erklärt auch, warum er von Festen oft früher losgehen muss. Der Grund: Betrunkene Männer wollen sich mit ihm prügeln. "Ich war gerade bei einer Grillmeisterschaft, bei der ich für eine gewisse Zeit gebucht war. Ich bin dann aber irgendwann zum Veranstalter gegangen und hab ihm gesagt: 'Für mich ist es jetzt Zeit zu gehen.' Der guckte mich an und sagte: 'Ne, du musst noch eine Stunde bleiben.' Dann habe ich ihm geantwortet: 'Wenn ich noch eine Stunde bleibe, dann knallt es hier irgendwann. Weil die Männer hier immer mehr Bier trinken und immer mutiger werden. Und dann kommen sie zu mir und sagen: Komm Axel, lass uns doch mal boxen. Aber dieser Spaß kann ganz schnell umschlagen. Und ich will jetzt keinen zusammenschlagen.' Darum gehe ich in solchen Fällen immer einfach früher los."

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)