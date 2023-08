Cancel Culture: Queen-Song verschwindet von neuer Best-of-Platte

"Fat Bottomed Girls", eines der bekanntesten Lieder der britischen Rockband Queen, wird nicht mehr in der neuesten Auflage der Sammlung ihrer größten Erfolge vertreten sein. Das meldete die Mail Online am Sonnabend. Demnach fiel der Song aus dem Jahr 1978, in dem die Vorliebe eines jungen Mannes für füllige Frauen besungen wird, dem woken Zeitgeist zum Opfer. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In allen Auflagen der "Greatest Hits" von Queen seit 1981 war das Stück vertreten. In ihm heißt es etwa: "Mädels mit dickem Hintern, ihr bringt die rockige Welt in Schwung." We will woke you! pic.twitter.com/tSuMgV7EW6 — Russian Market (@runews) August 20, 2023 Quelle: RT DE