Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidung eingereicht – Fokus auf das gemeinsame Sorgerecht

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 13:13 durch Sanjo Babić
Nicole Mary Kidman und Keith Urban, Archivbild
Nicole Mary Kidman und Keith Urban, Archivbild

Foto: File Upload Bot (Magnus Manske)
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD berichtet, Nicole Kidman habe die Scheidung von Keith Urban eingereicht; im Antrag werden „unüberbrückbare Differenzen“ genannt und ein kooperativer Erziehungsplan skizziert.

Die Trennung kam öffentlich überraschend. Laut Gerichtsunterlagen streben beide eine einvernehmliche Lösung an. Der Erziehungsplan betont eine stabile Beziehung der Kinder zu beiden Elternteilen. Ein Rosenkrieg soll vermieden werden.

Über finanzielle Details ist nichts offiziell. Beide Seiten äußerten sich zunächst nicht. In der Branche wird eine diskrete Abwicklung erwartet. Für Kidman und Urban bleibt die Wahrung der Privatsphäre Priorität.

Quelle: ExtremNews


