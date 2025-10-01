Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidung eingereicht – Fokus auf das gemeinsame Sorgerecht

BILD berichtet, Nicole Kidman habe die Scheidung von Keith Urban eingereicht; im Antrag werden „unüberbrückbare Differenzen“ genannt und ein kooperativer Erziehungsplan skizziert.

Die Trennung kam öffentlich überraschend. Laut Gerichtsunterlagen streben beide eine einvernehmliche Lösung an. Der Erziehungsplan betont eine stabile Beziehung der Kinder zu beiden Elternteilen. Ein Rosenkrieg soll vermieden werden.

Über finanzielle Details ist nichts offiziell. Beide Seiten äußerten sich zunächst nicht. In der Branche wird eine diskrete Abwicklung erwartet. Für Kidman und Urban bleibt die Wahrung der Privatsphäre Priorität.

Quelle: ExtremNews



