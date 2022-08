Bidens Corona-Guru geht: So reagiert das Netz auf Fauci-Rücktritt

US-Gesundheits-Guru Anthony Fauci tritt zurück. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich. Während sich die einen schlicht freuen, dass der “US-Lauterbach” bald nicht mehr im Amt ist , vermuten andere, dass gewisse Dinge im Hintergrund ablaufen könnten. Von den meisten abgegebenen Postings auf Twitter (Stand 22. August, 19:30 Uhr) sind die meisten positiv in Bezug auf Faucis-Rücktritt. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Durchwegs positive Reaktionen

Der skandalumwitterte Corona-Einflüsterer von US-Präsident Joe Biden wirft im Dezember das Handtuch – nach 38 Jahren im Dienst für mehrere Regierungen. Als Drahtzieher der US-Corona-Diktatur stand er regelmäßig in der Kritik. Neben der Stelle als medizinischer Berater des Staatsoberhaupts will er auch seine leitende Funktion beim Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) zurücklegen. Die Kunde verbreitete sich rasch – und zahlreiche Twitter-Nutzer freuen sich darüber.

Manche User freuen sich und fühlen sich erleichtert.

Der maßnahmenkritische Uni-Professor Stefan Homburg hob die Bedeutung des Schrittes hervor:

++ EIL ++ Anthony #Fauci tritt zurück!



Das ist, als wären Lauterbach, Wieler und Drosten am selben Tag weg. Über Faucis Lügengebilde, das jetzt eingestürzt ist, habe ich hier vielfach informiert. 1/2



Offizieller Rücktritt: https://t.co/plX87fobht — Stefan Homburg (@SHomburg) August 22, 2022





Zeitpunkt sorgt für Spekulation über Beweggründe

Gewissen Usern kommt das Timing etwas seltsam vor: “Anthony Fauci der Leiter der Gesundheitsbehörde NIAID wird laut eigener Aussage im Dezember 2022 zurücktreten Das Timing ist interessant da die Republikaner ab Januar 23 die Macht wahrscheinlich im Kongress übernehmen und angekündigt haben dass sie Faucis Zahlung an das Wuhan Labor untersuchen” und unterstellen gar dass sich Fauci aus seiner Verantwortung flüchtet.

Anthony Fauci der Leiter der Gesundheitsbehörde NIAID wird laut eigener Aussage im 12 22 zurücktreten

Das Timing ist interessant da die Republikaner ab Januar 23 die Macht warsch im Kongress übernehmen und angekündigt haben dass sie Faucis Zahlung an das Wuhan Labor untersuchen pic.twitter.com/CY8v6beMvG — Alexis Sors (@AlexisSor) August 22, 2022





Etwas witziger formuliert es Johannes Normann von der AfD und legt dem deutschen Gesundheitsminister den Rücktritt nahe: “Lieber Karl Lauterbach, was #Fauci kann, können Sie doch auch.”

🧐

Fauci will zurücktreten! Was ist da los? https://t.co/DYNLiTbdYj — RayMagini (@RayMagini55) August 22, 202



Andere User sinnieren über die Hintergründe.





Der “Fauci-Effekt” mal anders

Mit etwas Sarkasmus, behauptet ein User: “Der Fauci-Effekt – Jeder will so sein wie er…” und postet ein Video von einem Interview indem Fauci behauptet: “Es heißt der Fauci-Effekt. Die Leute gehen zur medizinischen Fakultät und gegen in die Wissenschaft weil sie so sein wollen wie ich. Sie kennen mich nicht. Meine Frau und meine Freunde kennen mich. Aber diese Personen nicht. Sie kennen nur das Symbol für das ich stehen. Und ich symbolisiere Integrität und Wahrheit.” Diese Selbstbeweihräucherung wurde von vielen Kritikern als abgehoben empfunden.

🇺🇲 Der Fauci-Effekt - Jeder will so sein wie er... 🤡

„Es heißt ‚der Fauci-Effekt‘ … die Leute gehen zur medizinischen Fakultät und gehen in die Wissenschaft … weil ich Integrität und Wahrheit symbolisiere.“ pic.twitter.com/w1ZSfd7z3h — GeorgeOrwell3 (@george_orwell3) August 22, 2022





Quelle: Wochenblick