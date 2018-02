"Ehrlich Brothers": "Las Vegas? Wir bleiben in der Heimat"

Wenn die Magier Chris (35) und Andreas Ehrlich (40) auf Tour sind, leben die beiden ihren gemeinsamen Traum. "Es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, Millionen von Menschen mit unserer Zauberei zu begeistern." In Neue Post verraten die Zauber-Brüder, warum sie ihre Heimat so lieben.

"Unser Traum war es immer, mit eigener Show auf Tournee zu gehen, aber dass es mal so groß wird, das konnten wir uns in unseren kühnsten Gedanken nicht ausmalen", erzählt Andreas. Die Brüder aus Herford (bei Bielefeld) sind trotz ihres Erfolgs herrlich bodenständig geblieben. Die große Las Vegas-Bühne oder Hollywood lockt die beiden nicht: "Es gab Angebote. Aber Las Vegas ist nicht unser Lebenstraum", erklärt Chris.

Der Grund: Beide sind Familienmenschen und leben in Bünde, eine Kleinstadt in der Nähe ihrer Heimat. Am liebsten arbeiten die "Ehrlich Brothers" an neuen Zaubereien. Darüber sind sich beide Magier einig: "Es ist unsere Heimat. Hier können wir entspannen und in unserer Zaubererwerkstatt an neuen Tricks tüfteln."

Quelle: Bauer Media Group, Neue Post (ots)