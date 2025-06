Volbeat erreicht fünfte Nummer eins in den Album-Charts

Die dänische Band Volbeat steht mit ihrem neuen Album "God Of Angels Trust" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die dänische Band benötigte nur fünf Wochen, um das Album fertigzustellen, und feiert damit ihren fünften Nummer-Eins-Erfolg in Deutschland.

Dahinter rangieren Willkuer mit dem Longplayer Nummer "Drei". Die weiteren Positionen belegen unter anderem Enhypen ("Desire: Unleash", drei), die Calimeros ("Verliebtes Herz an Bord", vier), Turnstile ("Never Enough", sieben) und Little Simz ("Lotus", acht).



Im Single-Ranking verteidigt Alex Warren ("Ordinary") die Führung vor Pashanim & Ceren ("Shabab(e)s im VIP", zwei) und Nina Chuba ("Wenn das Liebe ist", drei). Für die stärksten Neueinsteiger zeichnen die Rap-Acts Dardan & Morad ("Tutto Bene", neun) und RAF Camora ("Bottega", 14) sowie Popsängerin Sabrina Carpenter ("Manchild", 17) verantwortlich.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur