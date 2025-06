YANUNI: Von TELLUX Film koproduzierter internationaler Dokumentarfilm feiert Weltpremiere auf dem Tribeca Film Festival

Der von TELLUX Film koproduzierte internationaler Dokumentarfilm YANUNI feierte am 14. Juni Weltpremiere auf dem Tribeca Film Festival. In YANUNI portraitiert der renommierte Regisseur Richard Ladkani die indigene Aktivistin Juma Xipaia aus dem brasilianischen Amazonasgebiet, die sich aus einem abgelegenen Dorf an die vorderste Front der Klimagerechtigkeit stellt. Die Tribeca Film Festival-Gründer Robert De Niro und Jane Rosenthal begrüßten die anwesende Hauptprotagonistin und Produzentin Juma Xipaia, Produzent Leonardo DiCaprio und Regisseur und Produzent Richard Ladkani persönlich.

Mit dabei auch das nahezu komplette YANUNI-Team: Produzentin Anita Ladkani, Produzent Philip Watson, Editor Georg M. Fischer sowie die Executive Producer Eric Terena, Dax Dasilva und Philipp Schall, Geschäftsführer TELLUX Film.

Nachdem Juma Xipaia sechs Mordanschläge überlebt hat, wird sie zur ersten brasilianischen Staatssekretärin für indigene Rechte ernannt - während ihr Mann, ein IBAMA-Agent, gefährliche Operationen gegen illegale Goldgräber leitet. Während Juma sich mit politischer Macht, wachsenden Bedrohungen und der bevorstehenden Mutterschaft auseinandersetzt, ist sie gezwungen, sich mit den persönlichen Kosten des Widerstands auseinanderzusetzen. YANUNI ist eine zugleich intime und epische Geschichte über indigene Souveränität, Liebe und den dringenden Kampf zum Schutz des Planeten, den wir unser Zuhause nennen.

Leonardo DiCaprio: "Ihre Widerstandsfähigkeit und Klarheit in diesem Film unterstreichen die Dringlichkeit des Schutzes des Amazonas. Als Produzent bin ich stolz darauf, dazu beizutragen, diese Geschichte in die Welt zu tragen, eine Geschichte, die wir nicht länger ignorieren können. Der Amazonas mag sich weit weg anfühlen, aber sein Schicksal ist eng mit uns hier zu Hause verbunden. Er reguliert unser Klima, beherbergt mehr Artenvielfalt als jeder andere Ort der Erde und erhält das Leben weit über seine Grenzen hinaus. Und doch überlebt er nur dank Menschen wie Juma, die sich weigern, ihn verschwinden zu lassen."

"Sie ist nicht nur der Wald, sie ist unsere Mutter." Das sagt Juma Xipaia über das Amazonasgebiet, für dessen Erhalt sie kämpft. "Wir wollen den Amazonas mit den Augen der indigenen Völker zeigen, die ihn seit 12.000 Jahren bewirtschaften und schützen. Wir haben dieses uralte Wissen von unseren Vorfahren geerbt und müssen es für künftige Generationen bewahren: diesen lebendigen Wald, der allein 20 % des weltweiten Süßwassers und 25 % der terrestrischen Artenvielfalt hervorbringt. Der stehende Wald, den wir kennen, ist das Ergebnis des Widerstands der indigenen Völker, die ihre heiligen Gebiete verteidigen und schützen. Neben ökologischer Intelligenz: ein tiefes Verständnis für alles, was ihn ausmacht - Pflanzen, Tiere, Flüsse und natürlich seine Bewohner".

Regisseur und Produzent Richard Ladkani: "Meine Kamera auf den Amazonas zu richten, fühlte sich wie ein natürlicher Fortschritt auf meiner filmischen Reise an - eine Fortsetzung meines Engagements, dringende, hoch riskante Geschichten über das Überleben unseres Planeten zu erzählen. Der Amazonas ist nicht nur eine der artenreichsten Regionen der Erde, sondern auch eine der am stärksten bedrohten. Am Anfang war das Ausmaß der Krise überwältigend. Doch nach vielen Gesprächen mit lokalen Experten und Aktivisten lernte ich Juma Xipaia kennen - und alles änderte sich. Von dem Moment an, als wir uns trafen, wusste ich, dass Juma das Herz und die Seele dieses Films sein würde. Sie ist nicht nur eine Führungspersönlichkeit - sie ist eine Naturgewalt. Ihre Worte durchbrechen die Selbstgefälligkeit und regen zum Handeln an. Ihre Erzählungen haben die emotionale Kraft einer perfekt strukturierten Geschichte: roh, durchdacht und leidenschaftlich. Ich wusste sofort, dass sie nicht nur das Thema des Films sein konnte - sie musste eine Produzentin sein, die den Film von innen heraus lenkt."

Martin Choroba, CEO von TELLUX: "Unsere Zusammenarbeit mit Juma Xipaia und Richard Ladkani bei YANUNI spiegelt unser tiefes Engagement wider, indigenen Stimmen wie der von Juma Gehör zu verschaffen und das Erzählen von Geschichten zu unterstützen, die einen bedeutenden Einfluss auf Umwelt sowie Kultur haben."

Produziert wird YANUNI von Anita und Richard Ladkani (The Ivory Game, Sea of Shadows) von Malaika Pictures, Juma Xipaia, Leonardo DiCaprio, Philip Watson und Jennifer Davisson von Appian Way und Tracy Rector von Nia Tero. Editor ist Georg M. Fischer (Sea of Shadows), Composer ist H. Scott Salinas (Sea of Shadows, The Ivory Game). Executive Producers sind Joanna Natasegara, Violet Films, Laura Nix, Eric Terena, Dax Dasilva, Age of Union, sowie Martin Choroba und Philipp Schall von TELLUX Film. Gefördert durch das Österreichische Filminstitut (ÖFI+).

Mit der Weltpremiere von YANUNI am 14. Juni im BMCC Tribeca Performance Art Center fand das diesjährige Tribeca Film Festival seinen feierlichen Abschluss.

