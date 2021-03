Dieter Bohlen hört auf: Neue Jury-Besetzungen für RTL - Showhits "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent"

Europas erfolgreichste Talent-Show "Deutschland sucht den Superstar" erfindet sich neu: Ab der kommenden Staffel (Ausstrahlung 2022) wird DSDS seine Fans erstmals nach fast 20 Jahren mit einer komplett neu besetzten Jury begeistern. Dieter Bohlen übergibt das Kommando am Jurypult nach der aktuellen Staffel an starke Nachfolger, die rechtzeitig zur kommenden Staffel bekanntgegeben werden. Das große Finale am 03. April 2021 ist somit die letzte Show des Pop-Titans auf dem Sessel des Chefjurors. Auch die große Familienshow "Das Supertalent" wird ihr Publikum im Herbst 2021 mit neuen Juroren und spektakulären Acts vor die Bildschirme locken. Darüber wurden alle Beteiligten im Vorfeld informiert.

RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm: "Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror. Mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne ist er maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt. Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung." Henning Tewes, seit 1. März neuer Geschäftsführer von RTL Television und Co-Geschäftsleiter von TVNOW, ergänzt: "DSDS ist eine unglaublich starke Entertainment-Marke, weltweit in fast 60 Ländern gelaufen, mit am längsten davon bei uns in Deutschland. Grund dafür sind neben der Expertise und Akribie unserer Programmmacher auch ihr ausgeprägter Wille, die Show immer wieder neu zu erfinden. Mit einer komplett neuen Jury wird DSDS frische Impulse setzen, um musikalische Talente und Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern. Gleichzeitig möchte auch ich mich herzlich bei Dieter Bohlen und allen Juroren für ihren Einsatz bedanken." Die 15. Staffel des Supertalents startet im Herbst 2021, die 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im Januar 2022 bei RTL und auf TVNOW. Quelle: RTL Television GmbH (ots)