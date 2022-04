Wegen Polit-Erziehung? Netflix laufen die Kunden davon

Weiter berichtet Reitschuster: "Der Virus des Woke-Sein, also der politischen Korrektheit, mache Netflix „unansehbar“, erklärte Musk jetzt in einer Reaktion auf die Nachricht, dass 200.000 Abonnenten im ersten Quartal 2022 das Portal verlassen haben. Und damit nicht genug – für das zweite Quartal 2022 erwartet das US-Unternehmen einen Verlust von zwei Millionen Abonnenten. Die ohnehin schon angeschlagene Aktie stürzte noch einmal um 20 Prozent ab.

Tatsächlich sieht sich Netflix offenbar als politischer Erzieher seiner Zuschauer und hält es für seine Aufgabe, diesen auch sexuelle bzw. gesellschaftliche Tendenzen näherzubringen. Ich hielt es erst für Satire, als ich unter einem Tweet zu den Aussagen von Musk auf Twitter einen Kommentar sah, in der ein Reklame-Bild für eine neue Netflix-Serie zu sehen war:

