Hannes Jaenicke zieht nach Hausbrand Bilanz: So vergiftet, dass niemand das Grundstück betreten darf

Nach den kalifornischen Waldbränden zeigt sich Hannes Jaenicke (65) erschüttert über die Lage rund um sein zerstörtes Haus: "Es ist eine Mondlandschaft. Wasserleitungen, Stromleitungen, Gas - es gibt überhaupt keine Infrastruktur mehr", sagte Jaenicke im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Sein Haus in Pacific Palisades sei Anfang des Jahres "komplett abgebrannt".

"Im Moment können wir noch nicht mal aufs Gelände. Es ist alles so vergiftet, dass niemand sein Grundstück betreten darf", sagte Jaenicke weiter. "In Pacific Palisades waren sämtliche Rohre aus PVC. Aufgrund der Erdbeben durfte nichts in Stein gebaut werden, alles war Kunststoff. Es wurde auch viel termitenresistenter Lack benutzt. Und es sind über 30.000 Autos abgefackelt, darunter viele elektrische. Da ist massenhaft Lack, PVC, Kunststoff, Plastik und Chemie verbrannt. Der Regen hat alles in den Boden gespült. Jetzt muss entgiftet werden, und keiner weiß, wie."

Ob Jaenicke sein Haus je wieder aufbauen werde, sei ungewiss: "Wir sind noch nicht mal im Genehmigungsverfahren. Es gibt neue Feuerbestimmungen und unfassbar viel Bürokratie. Bis man was tun kann, vergehen mit Sicherheit zwei bis drei Jahre", so der Schauspieler zur "NOZ". In diesem Zusammenhang kritisierte Jaenicke, der auch die US-Staatsbürgerschaft hat, auch die Trump-Administration: "Trump vergibt keine Nothilfe in Staaten, die nicht republikanisch gewählt haben. Er ist wirklich absolut faschistoid. Die republikanischen Staaten kriegen Hilfe - so wie jetzt Texas nach den Überschwemmungen. Kalifornien wählt demokratisch und hat nichts bekommen."

Betroffenheit empfindet der Schauspieler vor allem für das Schicksal seiner vom Feuer betroffenen Nachbarn. "Ich habe Bekannte, weit über 70 Jahre alt, die leben auf den Booten irgendwelcher Freunde oder ziehen zur Verwandtschaft nach Arizona", sagte Jaenicke. In seinem eigenen Haus habe zuletzt eine befreundete Umweltaktivistin gelebt: "Seit dem Feuer ist sie obdachlos. Sie hat alles verloren."

Ihn selbst habe die Verlusterfahrung nachdenklich gemacht: "Es war eine Lektion im Loslassen. Traurig ist, dass ich gewisse Familienstücke drüben hatte. Das ist alles verbrannt. Ansonsten sage ich mir wirklich: Im Leben muss man lernen loszulassen. Das habe ich im Januar auf relativ effektive Art und Weise beigebracht bekommen."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)