Nobelpreis für Physik geht an Clarke, Devoret und Martinis für makroskopische Quantenexperimente

Die Königlich-Schwedische Akademie zeichnet John Clarke (UC Berkeley), Michel H. Devoret (Yale/UC Santa Barbara) und John M. Martinis (UC Santa Barbara) aus – ihre Experimente machten Quanteneffekte in Schaltkreisen sichtbar, berichten Reuters, Washington Post und die Financial Times. Deutschsprachige Bestätigung liefert der Deutschlandfunk.

Prämiert werden Arbeiten aus den 1980er-Jahren, in denen die Forscher superconducting circuits bauten, um makroskopisches Quantentunneln und Energiequantisierung nachzuweisen. Die Ergebnisse gelten als Grundpfeiler für heutige Quanten­technologien wie Quantencomputer, Kryptografie und ultrapräzise Sensoren.

Die Academy betont den Brückenschlag von der Grundlagenphysik zu Anwendungen, die inzwischen Alltags­elektronik beeinflussen. Das Preisgeld beträgt 11 Millionen schwedische Kronen, die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember in Stockholm statt.

Quelle: ExtremNews