Wirtschaftsmagazin Capital: 19 Vermögensverwalter erzielen Spitzenergebnis im Capital-Ranking

Professionelle Vermögensverwalter haben auf geopolitische Krisen und Kursausschläge reagiert und ihre Depots neu ausgerichtet. Während viele Anlageprofis im vergangenen Jahr noch stark auf US-Aktien gesetzt hatten, kehrte sich der Trend im April dieses Jahres um. Im guten Börsenjahr 2024 hatten viele Vermögensverwalter die Aktienanteile in den Kundendepots auf durchschnittlich rund 63 Prozent erhöht und ihre Portfolios deutlich US-lastiger ausgerichtet.

Nach den Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump schichteten viele jedoch in europäische Aktien um. Heimische Titel sind nun wieder stärker in den Depots vertreten als amerikanische Papiere. Das zeigt die aktuelle Studie des Wirtschaftsmagazins Capital und des Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA), die bereits zum siebten Mal die Leistungen bankunabhängiger Vermögensverwalter untersucht hat.

In der großen Auswertung werden die realen Daten von rund 62.000 Bankdepots von 118 Vermögensverwaltern im Detail analysiert. Dabei wurde untersucht, wie die Depots strukturiert sind, welche Produkte darin liegen, welche Kosten die Verwalter mit ihren Methoden produzieren und welche Performance sie für ihre Kunden erzielt haben. Aus diesen Informationen ermittelt das IVA jeweils Gesamtnoten in drei verschiedenen Depotkategorien (konservativ, ausgewogen und chancenorientiert) und filtert so die besten Vermögensverwalter heraus.

19 Anbieter haben in diesem Jahr über alle drei Kategorien die Höchstbewertung von fünf Sternen erreicht. Zwei von ihnen bereits zum siebten Mal: BV&P Vermögen aus Kempten und Liqid Asset Management aus Berlin. Zudem gehören zur Topgruppe mit fünf Sternen in diesem Jahr: Abele Depotverwaltung, Bauer Vermögensverwaltung, Eichler & Mehlert, EV Digital Invest Assets Management, Fiduka Depotverwaltung, Gerd Kommer Invest, GSP Asset Management, Honestas, Kidron, Maneris, NFS Hamburger Vermögen, Portfolio Concept Vermögensmanagement, Reich, Doeker & Kollegen, Societas, Spiekermann & Co., Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung sowie Vermögenskultur.

Seit sechs Jahren analysiert das IVA für den Capital-Vermögensverwalter-Test auch die Performancedaten. In diese Zeit fielen Coronacrash, Ukrainekrieg, Zinsanstieg und der Kursboom 2024. So schnitten die Vermögensverwalter in diesen turbulenten Marktphasen ab: Das Gesamtfeld der Verwalter schaffte bei den konservativen Depots eine Performance von 3,1 Prozent pro Jahr - das sind kumuliert über die sechs Jahre 20 Prozent. Dabei erzielte die Topgruppe der besten Verwalter in dieser Klasse 4 Prozent Rendite jährlich. Bei den ausgewogenen Depots kamen die Anlageprofis insgesamt auf 5,3 Prozent Rendite jährlich. Hier holte die Topgruppe 6,8 Prozent heraus. Die chancenorientierten Depots legten um 8 Prozent jährlich zu. Das konnte die Topgruppe in dieser Kategorie mit 9,28 Prozent toppen, was einem kumulierten Ergebnis von 70 Prozent entspricht.

Quelle: Capital (ots)