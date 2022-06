Toten Hosen zum zwölften Mal auf Platz eins der Album-Charts

Die Toten Hosen sind mit "Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen" an der Spitze der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Damit brechen sie einen Rekord: Mit dem nun zwölften Nummer-eins-Album sind sie laut GfK die Band mit den meisten Nummer-eins-Platten.

Auf Platz zwei der Album-Charts steht in dieser Woche Rammstein mit "Zeit", der Deutschrapper LX erreicht mit "Wazabi" Platz drei. In den Single-Charts rückt Newcomerin Domiziana ("Ohne Benzin", von acht auf zwei) immer dichter an Luciano heran.

Letzterer bleibt mit "Beautiful Girl" zum fünften Mal auf Platz eins. Ion Miles, SiraOne & BHZ erreichen mit "Powerade" Platz drei der Single-Charts. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur