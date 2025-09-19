Ed ganz oben! Sheeran stürmt die Charts

Die dts Nachrichtenagentur berichtet unter Berufung auf die Offiziellen Deutschen Charts, dass Ed Sheeran die Spitze der Album-Hitliste erobert hat. Der Brite verweist damit starke Konkurrenz auf die Plätze.

Mit seinem aktuellen Werk landet Sheeran zum Start direkt auf Rang eins. Die Charts werden in Deutschland auf Basis von Verkaufs- und Streamingdaten ermittelt, wodurch physische Alben, Downloads und Audio-Streams zusammenfließen. Im Umfeld der Veröffentlichung sorgten Vorab-Singles und begleitende Social-Media-Aktionen für zusätzliche Reichweite.

In der Breite der Top Ten behaupten sich neben Pop- auch Rock- und Rap-Acts. Für die kommende Woche erwarten Branchendienste eine enge Konstellation an der Spitze, da mehrere Neuerscheinungen mit starken Vorbestellungen antreten. Konzerthinweise und Medienauftritte dürften den Wettbewerb zusätzlich beeinflussen.

Quelle: ExtremNews



