Gruner + Jahr launcht "JWD.", das neue Magazin von Joko Winterscheidt

Am 22. März erscheint "JWD.", das neue Magazin von Joko Winterscheidt aus dem Verlagshaus Gruner + Jahr. Der Name steht für "Joko Winterscheidts Druckerzeugnis" - oder für "Janz weit draußen". "JWD." ist ein junges Reportagemagazin, das ungewöhnliche Geschichten aus einer sehr persönlichen Perspektive erzählt und der Welt auf Jokos Art begegnet. Seine Abenteuerlust, Mut, Witz und Neugierde verbinden sich in "JWD." mit der Reportertradition des STERN, zu dessen Markenfamilie die Zeitschrift gehört.

Joko Winterscheidt, Editor-at-very-large "JWD.": "Wir machen ein Magazin über Menschen, Orte und Absurditäten für jeden, der Bock auf gute Geschichten hat. Mein eigenes Magazin zu machen, das meinen Namen trägt und die Stories erzählt, die ich selbst spannend finde - das ist für mich als Magazin-Junkie der Jackpot!"

"JWD." sieht die Welt durch Jokos Brille und entdeckt sie mit seinem Spaß an ausgefallenen Unternehmungen und Unsinn. Für das Reporterteam heißt das, mitzuerleben statt nur zu beobachten und das Erlebte in der Ich-Perspektive zu erzählen. Für die erste Ausgabe sangen die Autoren Nackt-Karaoke in Paris, wohnten in einer nachgebauten Marsstation im Oman und lebten bei kiffenden Nonnen in Kalifornien. Zum #teamjoko gehört, wer sich von diesen Geschichten angesprochen fühlt. So soll auch der Leser dazu inspiriert werden: Zieh los und macht mit! Es kommt nicht darauf an, ob Du gewinnst oder scheiterst, sondern darauf, der Welt offen zu begegnen und sich auszuprobieren.

Christian Krug, Chefredakteur STERN und "JWD.": "Die Reportagen bilden das Herzstück von 'JWD.' Wir haben diesen Heftteil 'Per Anhalter durch die Galaxis' genannt und gleichzeitig ein Leitbild für unsere Reporter gefunden: Sie stürzen sich in ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Manchmal kommen sie nicht mit der Geschichte zurück, die sie geplant hatten. Gewiss ist aber: Was sie auf ihrer Reise erlebt haben, ist so spannend, dass es sich lohnt, es weiterzuerzählen."

Eingebettet sind die Reportagen in zwei weitere Heftteile. "Das beste von Welt" bildet den Hefteinstieg mit Produkten, Trends und Kolumnen. "Lifestyle für..." ist ein monothematischer Schwerpunkt über Mode und Stil. Für Heft eins wählte die Redaktion das Thema "Rockstars" und fotografierte die Modestrecke bei einem exklusiven Rockkonzert. Mit jedem Heft erhält der Leser außerdem einen Reiseführer. In der Launch-Ausgabe führt das Booklet "Der Kleine Winterscheidt - Tag & Nacht-Guide" nach Thessaloniki.

Alexander Schwerin, Publisher STERN-Gruppe: "Joko Winterscheidt steht für ein Lebensgefühl, das viele Menschen teilen. Und das uns inspiriert hat, daraus ein innovatives Magazinkonzept zu entwickeln. 'JWD.' geht mit seinem Zeitgeist-Charakter weit über den Themenmix klassischer Männermagazine hinaus. Wir bieten dem Markt etwas Neues, das es so bisher noch nicht gibt."

Begleitet wird die Neueinführung von "JWD." durch eine breit angelegte Werbekampagne mit TV-Spots, Kinowerbung und Printanzeigen sowie in Hörfunk, Online, Social Media und am Point of Sale. Das Bruttomediavolumen beträgt mehr als 2,5 Millionen Euro.

"JWD." erscheint erstmals am 22. März zum Copypreis von 4,40 Euro mit einer Druckauflage von 200.000 Exemplaren und dann mit zehn Ausgaben jährlich.

Quelle: Gruner+Jahr, JWD. (ots)