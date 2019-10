Ringo Starr wird von John Lennon in seinen Träumen heimgesucht

Der ehemalige Schlagzeuger der Beatles, Ringo Starr, wird noch heute von John Lennon in seinen Träumen heimgesucht. "John schreit mich da immer an", sagte Starr der Wochenzeitung "Die Zeit".

Als Starr bei Aufnahmen für sein neues Album ein altes Demo-Tape gehört habe, auf dem der 1980 ermordete John Lennon zu hören war, sei er von seinen Gefühlen überwältigt worden: "Ich habe tatsächlich geweint, als ich der Kassette mit Johns Demoaufnahmen lauschte und hörte, wie John mich da erwähnt", so der Musiker weiter. Zudem habe er in der Anfangszeit der Beatles, als die Band rund um die Hamburger Reeperbahn auftrat, mitgebrachte Schuhe verkaufen müssen, um zu überleben. "Auf spitze englische Schuhe waren alle auf St. Pauli scharf. Ich verkaufte sie für 40 Mark pro Paar", sagte Starr der Wochenzeitung "Die Zeit". Er zeigte sich auch davon überzeugt, dass zu viel Theorie dem musikalischen Talent schade: "Ich sage den Kids, die jetzt anfangen, dass sie nicht zu viele Unterrichtsstunden nehmen sollten, sondern einfach spielen sollen", so der Musiker weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur