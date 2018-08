"Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale: "Ich habe mir gerade erst ein Buch über Exorzismus gekauft und interessiere mich für die Psyche von Serienmördern."

Ihre Rolle in "Pretty Little Liars" machte Lucy Hale berühmt. In der aktuellen Ausgabe von JOY spricht die 29-Jährige über ihr "Crazy Me" und wie sie zu sich selbst steht. "Früher wollte ich mich um jeden Preis an andere anpassen", gesteht die schöne Brünette im Interview mit JOY. "Ich habe fast die ganze erste Staffel am Set so getan, als wäre ich eine andere Person. Je nachdem mit wem ich gerade geredet habe, habe ich mich in jemand anderen verwandelt. Immer in die Person, von der ich dachte, dass mein Gegenüber sie sicher mögen würde."

Während sie sich früher zu Hollywood-Partys überreden ließ, lässt sie sich heute nur noch auf Dinge ein, die sie wirklich interessieren. "SoulCycle, ein Kurs, in dem Fahrradfahren und Motivationstraining kombiniert werden, ist für mich wie meine Kirche", verrät Lucy Hale. Ihr "Crazy Me" kommt jetzt auf seine Kosten, in JOY erzählt sie von weiteren Interessen: "Ich liebe alles, was gruselig ist, habe mir gerade erst ein Buch über Exorzismus gekauft und interessiere mich für die Psyche von Serienmördern." Als sie ihre Haare vor einem Jahr abschnitt, fühlte es sich für Lucy Hale an wie ein Befreiungsschlag. "Ich bin jetzt 29 Jahre alt, aber ich glaube, ich habe erst vor einem Jahr begriffen, was es heißt, ich selbst zu sein", beschreibt sie den schleichenden Prozess zu ihrem "Real Me". "Heute bin ich stolz darauf, anders zu sein", erklärt sie weiter. Lucy Hale hat gelernt, dass es Mut kostet, zu sich selbst zu stehen. Aber heute weiß sie, worauf es ankommt: "Man muss für seine Träume kämpfen, auch wenn es sich so anfühlt, als würden sich Tausende gegen dich stellen. Es geht darum, dich so zu lieben, wie du bist. Selbstbewusst und echt zu bleiben, auch mal eine andere Meinung als der Rest zu vertreten und manchmal einfach mal lockerzulassen." Quelle: Bauer Media Group, JOY (ots)