Das Sendungsbewusstsein à la Marionetta Slomkas Puppenkiste

Es soll mal Zeiten gegeben haben, in denen die Moderatoren der Nachrichtensendungen in den deutschen öffentlich-rechtlichen Medien einfach das machten, was der Zuschauer erwartet: durch die Sendung führen, aktuelle Themen ansprechen, im Interview kritische Fragen an Regierungsverantwortliche stellen und die darauf gegebenen Antworten gegebenenfalls hinterfragen. Die Nachrichtenausstrahlungen waren wertneutral gehalten.

Wer als Zuschauer von heute eine Nachrichtensendung in den Öffentlich-Rechtlichen ansieht, ist einem Meinungsmacher-Journalismus ausgesetzt, der alles zu sein scheint, nur nicht wertneutral. Beispiele davon gibt in regelmäßigen Abständen Marietta Slomka (ZDF) zum Besten. Frau Slomka wird dann zu einer Art „Marionetta“ aus der als merkelfreundlich einzustufenden Polit-Puppenkiste. Auch ihr Kollege Kleber stößt dann mal schnell ins selbe Horn nach dem Motto: Wir haben unser eigenes sozialromantisch-agitatives Sendungsbewusstsein. Wie das konkret aussieht, können Sie in einem gut recherchierten Beitrag der Zeitschrift CICERO nachlesen unter https://www.cicero.de/innenpolitik/asylstreit-horst-seehofer-angela-merkel-medien-zdf-heute-journal Wenn dieses Sendungsbewusstsein so stark ausgeprägt ist, dass Nachrichtenmoderatoren vom Schlage einer „Marionetta“ ihr eigenes Ding‘ vor einem Millionenpublikum durchziehen und absondern müssen, wäre es überlegenswert, ob diese Person***innen einfach die Sparte wechseln und in eine Partei ihrer Wahl eintreten würden. Dann wäre der deutsche Zwangsgebührenzahler nicht mehr genötigt, für die verquirrlten Machwerke dieser Moderator***innen auch noch bezahlen zu müssen. Im Gegenzug könnten diese verhindert-verkappten Politdarsteller***innen sämtliche Marktplätze und Parkplätze von Einkaufszentren aufsuchen, sich auf eine umgestülpte Kiste stellen und lauthals in ein Megaphon all das reinschreiben, was ihnen so auf ihrem gutmenschelnden, besserwisserischen Herzen liegt. Und das Beste ist: Keiner würde diesen Leut***innen auch nur irgendeine Krokodilsträne nachweinen. Quelle: AfD Deutschland