Jessica M`Barek fühlt sich in New York wohl

Jessica M`Barek, die Ehefrau von Schauspieler Elyas M`Barek, ist von ihrer Wahlheimat New York begeistert. Auch wenn sie in Kalifornien aufgewachsen sei, schlage ihr Herz für die Ostküstenmetropole - "schließlich lebe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt", sagte Jessica M`Barek der "Gala".

Zuletzt war das Paar in eine Wohnung im Stadtviertel "Dumbo" gezogen. Auch ihren Lieblingsort in der Millionenstadt habe sie ihrem Mann schon gezeigt: das "Nitehawk Cinema" in Williamsburg. "Wir lieben es beide, Indie-Filme zu sehen, und es gibt hier immer ein passendes Menü zum Film." Außerdem gebe es dort gesalzenes Trüffel-Popcorn, das "wir geradezu inhalieren", so die US-Amerikanerin. Das Model hat sich auch schon selbst als Schauspielerin versucht. Zu sehen war sie unter anderem in den Serien "Blue Bloods" und "Dietland". Quelle: dts Nachrichtenagentur