Formel 1: 150-Millionen-Vertrag für Hamilton

Mercedes steht kurz davor, einen neuen Drei-­Jahres-Vertrag mit Superstar Lewis Hamilton zu unterschreiben. Das berichtet SPORT BILD in seiner aktuellen Ausgabe und zitiert Mercedes-Sportchef Toto Wolff: „Er ist so gut wie in trockenen Tüchern. Lewis und wir sind absolut auf einer Wellenlänge. Aber ein solcher Vertrag umfasst über 100 Seiten mit entsprechend vielen Punkten. Und das alles muss erst mal durchgeackert werden.“

Hamilton soll pro Jahr rund 45 Millionen Euro verdienen. Insgesamt sollen ihm die nächsten drei Jahre mit Werbeeinnahmen so 150 Millionen Euro einbringen. Ist Hamilton solche Summen wert? DTM-Boss Gerhard Berger zu Sport Bild: „Ja, denn ohne Lewis wäre Mercedes nur Dritter hinter Ferrari und Red Bull. Hamilton ist der schnellste Fahrer im Feld. Er kann den Unterschied machen. Also muss Mercedes alles tun, um Lewis zu binden.“ Quelle: WetterOnline