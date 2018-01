Schlagerband Klubbb3 neue Nummer eins der Album-Charts

Die aus Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle bestehende Schlagerband Klubbb3 ist mit dem Album "Wir werden immer mehr!" die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die Rockband "Unantastbar" landet mit dem Album "Leben, Lieben, Leiden" auf dem Silber-Rang, die Punkband "Feine Sahne Fischfilet" kommt mit "Sturm & Dreck" auf Platz drei.

In den Single-Charts führt weiterhin Ed Sheeran ("Perfect") die Liste an. Silber geht an Bausa ("Was du Liebe nennst"), Bronze an Camila Cabello feat. Young Thug ("Havana").

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur