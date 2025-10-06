Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Medizin-Nobelpreis: Drei Forscher knacken das Abwehr-Geheimnis

Medizin-Nobelpreis: Drei Forscher knacken das Abwehr-Geheimnis

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 11:49 durch Sanjo Babić
Das Logo der Nobelstiftung. Der Nobelpreis ist eine seit 1901 jährlich vergebene Auszeichnung, die von dem schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel (1833–1896) gestiftet wurde.
Das Logo der Nobelstiftung. Der Nobelpreis ist eine seit 1901 jährlich vergebene Auszeichnung, die von dem schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel (1833–1896) gestiftet wurde.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi erhalten den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2025 für ihre Beiträge zur peripheren Immuntoleranz (regulatorische T-Zellen, FoxP3). Originalquellen: Financial Times, Wall Street Journal, Süddeutsche Zeitung.

Das Komitee würdigt Pionierarbeiten zur Frage, wie das Immunsystem Autoimmunreaktionen verhindert: Sakaguchi identifizierte seit den 1990er Jahren T-Zell-Subpopulationen mit CD25-Marker, die selbstzerstörerische Reaktionen bremsen. Brunkow und Ramsdell zeigten später, dass Mutationen im Transkriptionsfaktor FoxP3 schwere Autoimmunerkrankungen bei Maus und Mensch (u. a. IPEX-Syndrom) auslösen – und dass FoxP3 für die Entwicklung regulatorischer T-Zellen essenziell ist.

Die Auszeichnung gilt als Wegbereiter für Therapien, die Immunantworten gezielt dämpfen (Autoimmunerkrankungen, Transplantation) oder – im Krebs – durch das Ausschalten dieser Bremsen verstärken. Die FT und das WSJ nennen ein Preisgeld von 11 Mio. SEK und verorten die Arbeiten als Grundlage vieler klinischer Studien. 

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte wagnis in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige