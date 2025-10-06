Medizin-Nobelpreis: Drei Forscher knacken das Abwehr-Geheimnis

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi erhalten den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2025 für ihre Beiträge zur peripheren Immuntoleranz (regulatorische T-Zellen, FoxP3). Originalquellen: Financial Times, Wall Street Journal, Süddeutsche Zeitung.

Das Komitee würdigt Pionierarbeiten zur Frage, wie das Immunsystem Autoimmunreaktionen verhindert: Sakaguchi identifizierte seit den 1990er Jahren T-Zell-Subpopulationen mit CD25-Marker, die selbstzerstörerische Reaktionen bremsen. Brunkow und Ramsdell zeigten später, dass Mutationen im Transkriptionsfaktor FoxP3 schwere Autoimmunerkrankungen bei Maus und Mensch (u. a. IPEX-Syndrom) auslösen – und dass FoxP3 für die Entwicklung regulatorischer T-Zellen essenziell ist.

Die Auszeichnung gilt als Wegbereiter für Therapien, die Immunantworten gezielt dämpfen (Autoimmunerkrankungen, Transplantation) oder – im Krebs – durch das Ausschalten dieser Bremsen verstärken. Die FT und das WSJ nennen ein Preisgeld von 11 Mio. SEK und verorten die Arbeiten als Grundlage vieler klinischer Studien.

