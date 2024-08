Doku: Corona Helden – gejagt, gehetzt, geächtet! Wir vergessen euch nicht!

AUF1 hat die Mut-Ärzte, die uns in der Corona-Zeit gerettet haben, nicht vergessen. Bis heute sollen Sie vernichtet werden! Während die Systemmedien darüber schweigen. Wir beenden das Schweigen und lassen 14 Ärzte zu Wort kommen. Die Schrecken der Corona-Zeit sind für viele scheinbar vorbei.

Für jene Ärzte, die in der Pandemie mutig Widerstand leisteten, um Menschen zu schützen, sind sie aber noch lange nicht vorbei. Abseits der Öffentlichkeit werden sie bis heute gejagt, gehetzt, geächtet – von einem unbarmherzigen und übermächtigen System. Von den Medien totgeschwiegen, sollen diese mutigen Mediziner bestraft, wirtschaftlich und gesellschaftlich ruiniert und dann vergessen werden.

AUF1 hat die Helden in Weiß nicht vergessen. AUF1 Moderatorin Sabine Petzl reiste mit einem kleinen Kamerateam quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, ja sogar bis Tansania, um 15 dieser Mut-Ärzte aufzusuchen und ihre Schicksale zu erfahren. Heraus kam eine einzigartige Dokumentation, die das erschütternde Ausmaß der Systembrutalität gegen Andersdenkende zeigt: Repressionen, drakonische Strafen, Disziplinarverfahren und mörderische Presseberichte. Diese Doku muss man gesehen haben! Die Ärzte stehen heute vor dem Ruin. Sie stecken tief in teuren Strafverfahren, leiden unter beschlagnahmten Ersparnissen und Berufsverboten.

AUF1 startet deshalb gleichzeitig mit der Ausstrahlung der exklusiven Doku eine Kampagne zur finanziellen Unterstützung der Helden in Weiß. Bitte unterstützen auch Sie unsere Mut-Ärzte mit einer Spende – jeder Beitrag zählt! Danke! https://auf1.tv/unterstuetzen Ab dem 18. August strahlt AUF1 alle Einzel-Interviews an unterschiedlichen Tagen in voller Länge aus. Sie finden die Beiträge in der Rubrik „Corona-Helden: Wir vergessen Euch nicht!“: https://auf1.tv/corona-helden-wir-vergessen-euch-nicht

Quelle: AUF1