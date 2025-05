Digitalmesse Republica eröffnet

In Berlin ist am Montag die Digitalmesse Republica gestartet. Die Konferenz befasst sich mit den Bereichen Netzkultur, Netzpolitik und soziale Medien - und in diesem Jahr steht der Austausch der Generationen im Fokus. Unter dem Motto "Generation XYZ" soll es unter anderem darum gehen, wie man die Generationen X, Y (Millennials) und Z an einen Tisch bekommen kann.

Die altersabhängige Nutzung von Social-Media-Plattformen und die verschiedenen Kommunikationskanäle der Generationen machten es beinahe unmöglich, dass sich Alt und Jung begegnen und austauschen, hieß es im Vorfeld. Ziel sei es, eine intergenerative Allianz zu schmieden, die man jetzt so dringend brauche.



"Die Demokratie brennt", sagte Republica-Mitgründer Johnny Haeusler in seiner Eröffnungsrede. "Autokraten weltweit machen sich zunutze, wovor wir hier seit vielen Jahren warnen." Wer Technologie kontrolliere, kontrolliere die Narrative. Und wer die Narrative kontrolliere, der kontrolliere die Realität, die Gesellschaft, die Gegenwart, die Zukunft. "Soziale Medien werden dann plötzlich zu Waffen der Desinformation, KI zu Produktionswerkzeugen für Propaganda und Algorithmen zu Türstehern der Wahrheit." Das sei "nicht so richtig die digitale Revolution, die wir uns vorgestellt haben".



"Die digitale Zukunft wird das Resultat sein von heutigen Entscheidungen", so Haeusler. Diese seien nicht in Stein gemeißelt. "Und wir treffen uns hier, um klarzumachen, dass wir diese Entscheidungen nicht widerspruchslos den Autokraten, Technokraten, Milliardären und Plattformbetreibern dieser Welt überlassen werden."



Die Republica läuft bis Mittwoch und gilt auch als "Klassentreffen" der "Digitalen Boheme". Dabei werden namhafte Redner aus dem Digitalbereich, aber auch aus Politik und Wirtschaft erwartet. Das erste Mal fand die Messe im Jahr 2007 statt, seitdem wird sie jährlich in Berlin abgehalten. Quelle: dts Nachrichtenagentur