Fantas sind beliebteste Hip-Hopper - Cro auf Platz zwei

Die Fantastischen Vier sind die beliebteste Rap-Band Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov für die "Bild am Sonntag". Dort kommen die Fantastischen Vier mit 28 Prozent auf den höchsten Wert im Hip-Hop-Genre. Auf den nächsten Plätzen folgen die Rapper Cro (12 Prozent) und Sido (11 Prozent).

Die Fantastischen Vier freuen sich über die Wahl. Zu "Bild am Sonntag" sagen sie: "Es ist uns eine Ehre, zur beliebtesten deutschen Rapband ernannt worden zu sein. Wir bedanken uns bei allen und verkünden stolz: Wir nehmen die Wahl an." Die Stuttgarter Hip-Hopper gewannen in fast allen Altersklassen. Nur bei den 18- bis 24-Jährigen liegt der Rapper Alligatoah vorn. Grundlage für die Umfrage waren die Platzierungen der deutschsprachigen Hip-Hop- und Rap-Stars in den Jahresalbumcharts von 2013 bis 2017. Insgesamt wurden 2.048 Personen befragt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur