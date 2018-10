Opernstar Montserrat Caballé gestorben

Die spanische Opernsängerin Montserrat Caballé ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Dies teilte ein Krankenhaus in Barcelona mit, in dem die weltweit bekannte Sopranistin im September wegen Problemen mit der Harnblase behandelt worden war, meldet die Nachrichtenagentur AFP.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" schreibt weiter: "Caballé gilt als eine der bedeutendsten Opernsängerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie hatte in Barcelona und in Mailand Gesang studiert und 1965 mit ihrem Debüt an der Metropolitan Opera in New York als Margarethe in Gounods Faust internationale Bekanntheit erlangt. "

Quelle: Sputnik (Deutschland)