Elna zu Bentheim: Baby Nr. 2 ist da! Ihr Sohn durfte die Nabelschnur durchschneiden

Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt, 38, ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Mode-Expertin und QVC-Moderatorin brachte eine Tochter zur Welt - zu Hause in ihrem Schloss in Steinfurt. In GALA (Heft 27/2018) berichtet sie diese Woche exklusiv: "Für mich hatte die Hausgeburt viele Vorteile: Es gab keinen Zeitdruck oder Personalwechsel. Sie glich eher einem gemütlichen Abend bei Kerzenschein. Sogar unsere Hunde schauten immer mal wieder nach mir."

Als die kleine Wilhelmina mitten in der Nacht da war, weckten Elna zu Bentheim und ihr Ehemann Erbprinz Carl Ferdinand, 40, Sohn Jonathan, 9: "Wir hatten ihm versprochen, dass er die Nabelschnur durchschneiden darf. Das hat er auch stolz gemacht." Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)