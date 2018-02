3,17 Millionen Zuschauer für "Unser Lied für Lissabon"

4,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Spitze haben am Donnerstagabend, 22. Februar, die Live-Show "Unser Lied für Lissabon" im Ersten gesehen. Im Durchschnitt waren 3,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Der Marktanteil des 105-minütigen ESC-Vorentscheids lag bei 9,9 Prozent. Moderatoren waren Elton und Linda Zervakis.

Michael Schulte gewann mit dem Song "You Let Me Walk Alone", den er selbst gemeinsam mit Thomas Stengaard, Nisse Ingwersen und Nina Müller in dem ESC Songwriting Camp geschrieben hatte. Stengaard war 2013 auch Ko-Autor des dänischen ESC-Siegertitels "Only Teardrops" von Emmelie de Forest. Mit jeweils zwölf Punkten lag Michael Schulte bei allen drei Gruppen, die abstimmen durften, vorne - bei den Fernseh-Zuschauern, den 100 Mitgliedern der Eurovisions-Jury und der internationalen Experten-Jury.

Michael Schulte: "Das ist mein großer Traum gewesen: Ich wollte unbedingt zum ESC nach Lissabon. Und das ist jetzt in Erfüllung gegangen!"

Thomas Schreiber, ARD-Koordinator Unterhaltung und Leiter des NDR Programmbereichs Fiktion & Unterhaltung: "Dreimal zwölf Punkte - das ist ein eindeutiges Votum für Michael Schulte und sein sehr persönliches Lied über seinen Vater. Wir freuen uns sehr darauf, mit ihm nach Lissabon zu fahren! Danke an alle Zuschauer, die mit abgestimmt haben, und danke an alle Jury-Mitglieder aus ganz Europa. Und ein großer und herzlicher Dank an Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Natia Todua und die Band voXXclub für ihr Vertrauen in uns. Das Abstimmungsverfahren ist ein Neustart für uns. Der Zuspruch und das Interesse, die mich in der Nacht aus Europa erreicht haben, zeigen, dass wir den richtigen Kurs eingeschlagen haben. Für Linda Zervakis und Elton war es die 20.15 Uhr-Premiere - Ihr wart klasse!"

Insgesamt wurden von den Zuschauern 427.519 Stimmen abgegeben (296.921 Anrufe, 130.598 SMS).

Das Erste überträgt das Finale des "Eurovision Song Contest" am Sonnabend, 12. Mai, ab 21.00 Uhr live aus der portugiesischen Hauptstadt.

Bereits am Freitag, 23. Februar, ist Michael Schulte zu Gast in der "NDR Talk Show" um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen.

Quelle: NDR / Das Erste (ots)