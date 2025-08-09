Drehstart für NDR/ARTE Sommerkomödie mit Mala Emde und Christoph Maria Herbst

Die Hamburger Fahrradkurierin Les (Mala Emde) lebt schnell, spontan und unbeschwert, bis der völlig unerwartete Besuch ihres Vaters (Christoph Maria Herbst) und eine ungeplante Schwangerschaft sie komplett aus der Bahn werfen. Das ist die Geschichte der NDR/ARTE Sommerkomödie „Sommer auf Asphalt“ (AT), die bis zum 22. August in Hamburg und Lüneburg entsteht.

Das Drehbuch stammt von Brix Vinzent Koethe („Almania“), frei nach dem Roman „Pedalpilot Doppel-Zwo“ von Wolf Schmid (Liesmich Verlag). Simon Ostermann führt Regie (Deutscher Fernsehpreis für die Comedyserie „Oh Hell“). Die ARD Mediathek und Das Erste zeigen den Film im kommenden Jahr. Zu dem hochkarätigen Ensemble um Christoph Maria Herbst und Mala Emde gehört auch Jenny Schily, die ebenso wie Mala Emde derzeit für den Deutschen Schauspielpreis nominiert ist.

Zum Inhalt: Les, eine energiegeladene Fahrradkurierin, hält von der Zukunft nicht viel und genießt ihren chaotischen Alltag zwischen rasanter Lieferung und spontanen Partys. Doch das Auftauchen ihres entfremdeten Vaters Bert und ihre ungeplante Schwangerschaft stellen ihr Leben auf den Kopf. Fahrradkurier Tyler (Aaron Hilmer) - der Erzeuger und selbst noch ein Kind - hätte richtig „Bock“ auf ein Baby, genau wie Roya (Gina Haller), die Frau, mit der Les gerade ins Bett geht und von der sie insgeheim gerne viel mehr hätte. Les‘ Welt gerät aus den Fugen und dabei hat Bert ihr noch gar nicht gesagt, dass er ein ernstes Problem hat.

Neben den Genannten spielen u. a. Danilo Kamperidis (Paco), Leon Ulrich (Maniok), Silke Sollfrank (Wienke), Han Nguyen (Thang), Moritz Führmann (Dr. Dimitriu), Charles Booz Jakob (Ismael), Christiane Filla (Pflegerin Ines), Maha Hamo (Dr. Haas) und Esra Karakaya (Dr. Cortez).

Produzenten von „Sommer auf Asphalt“ (AT) sind Daniel Hartmann und Levin Hübner von der Hamburger Firma Wüste Medien. Die Kamera führt Johannes Greisle, Marten Riese ist Produktionsleiter. Jeannie Ulrich verantwortet das Szenenbild, Elisabeth Kesten gestaltet die Kostüme, Nica Faas ist für die Maske zuständig und Ramin Sabeti übernimmt den Schnitt. Das Casting hat Liza Stutzky Casting übernommen, mit Ausnahme der beiden Hauptrollen, die von Anja Dihrberg Casting besetzt wurden. Die Redaktion verantworten Sabine Holtgreve (NDR) und Daniela Muck (ARTE). Das Projekt wird unterstützt aus Mitteln der Nordmedia Filmförderung.

