Nach elf erfolgreichen Jahren nimmt Andreas Bartl Abschied von RTLZWEI

Andreas Bartl, der langjährige Geschäftsführer von RTLZWEI und El Cartel, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit den Gesellschaftern. Die Suche nach einem neuen CEO läuft, die Nachfolge wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Nach elf Jahren als Geschäftsführer verabschiedet sich Andreas Bartl am 30.06.2025 von RTLZWEI und El Cartel. Der Wechsel in der Unternehmensführung erfolgt in vertrauensvoller Abstimmung mit den Gesellschaftern, um einen reibungslosen Übergang und die Fortführung der erfolgreichen Arbeit sicherzustellen. CFO/COO Nicole Glatzmaier führt RTLZWEI bis zur Bestellung eines Nachfolgers von Andreas Bartl allein.

Unter der Leitung von Andreas Bartl hat sich RTLZWEI trotz eines herausfordernden Wettbewerbsumfelds zu einem zukunftsorientierten und digital bestens aufgestellten Medienunternehmen entwickelt. Er hat mit Formaten wie "Love Island", "Kampf der Realitystars", "Hartz und herzlich", "Armes Deutschland" und "Bella Italia" eine neue programmliche Ära bei RTLZWEI geprägt. Diese und weitere Produktionen haben durch ihre zielgruppengerechten, auf vielfältige Ausspielwege abgestimmten Erzählweisen nachhaltige Impulse im deutschen Bewegtbildmarkt gesetzt und so die Position des Senders gestärkt.

Darüber hinaus hat Andreas Bartl die Unternehmenskultur von RTLZWEI maßgeblich gestaltet. Mit seinem modernen Verständnis von Leadership förderte er Offenheit, Innovation und eine klare Ausrichtung auf gemeinsame Ziele.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland und Vorsitzende der Gesellschafterversammlung RTLZWEI: "Wir danken Andreas für elf Jahre der vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit. Unter seiner Geschäftsführung hat sich RTLZWEI stets weiterentwickelt und ist für die Herausforderungen des digitalen Wandels bestens aufgestellt. Wir wünschen ihm für die Zukunft von Herzen alles Gute!"

Andreas Bartl: "Ich bin sehr dankbar für die wunderbare Zeit bei RTLZWEI und El Cartel - dankbar gegenüber meinem großartigen Team. Wir haben vieles erreicht und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Ich empfand es stets als persönliches Glück und Privileg, mit so fähigen, begeisterten und charakterlich feinen Personen arbeiten zu können. Ich werde euch vermissen, eure Klugheit genauso wie euren Humor.

Mein Dank gilt außerdem den Produktionspartnern, den wunderbaren Protagonisten unserer Formate, und den Werbepartnern. Ganz herzlich danke ich auch den Gesellschaftern für den Rückhalt und die Unterstützung, die ich stets erfahren und sehr geschätzt habe.

RTLZWEI stehen spannende Jahre bevor. Der Wandel von einem reinen TV-Unternehmen zu einem digitalen Multi-Channel-Haus ist auf einem guten Weg. Das wichtigste Zwischenziel für die Transformation des Unternehmens ist erreicht: RTLZWEI und viele seiner Programme sind auch in der Streaming- und Social-Media-Welt zu relevanten Marken geworden. Ein guter Zeitpunkt für mich, nach mehr als zehn erfüllten Jahren die Führung dieses ganz besonderen Medien-Biotops weiterzugeben. Jetzt freue ich mich auf neue Aufgaben."

Andreas Bartl war seit Juni 2014 Geschäftsführer von RTLZWEI und El Cartel. Zuvor war er zwei Jahre als selbstständiger Medienunternehmer tätig. Umfangreiche Branchenerfahrung hat er bei der ProSiebenSat.1 Media AG gesammelt. Dort war er zwischen 2008 und 2012 Vorstand Fernsehen, 2010 und 2011 überdies Geschäftsführer von Sat.1. Weitere Stationen Bartls waren die Geschäftsführung von ProSieben (2005 bis 2008) und kabel eins (2000 bis 2005). Hinzu kommen zwischen 1991 und 1999 nacheinander die Positionen Spielfilmredakteur, Leiter Filmplanung, Leiter Filmredaktion, Leiter Programmplanung und Programmchef bei ProSieben. Bartl studierte an der LMU München Amerikanistik.

