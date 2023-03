"Dass es uns gibt, raubt ihnen den Schlaf" – Facebook löscht RT Arabic ohne Begründung

Am längsten von allen westlichen sozialen Netzwerken ließ Facebook die Präsenzen von RT gewähren und blockierte sie nur für bestimmte Orte wie die EU. Nun hat die Verwaltung das Profil des RT-Zweiges RT Arabic ohne Angabe von Gründen gelöscht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Mark Zuckerbergs ganzer Stolz, Facebook, hat die Präsenz von RT Arabic in dem sozialen Netzwerk gelöscht. Alle Einsprüche gegen die Entscheidung wurden zurückgewiesen, sogar die Adresse wurde bereits an einen anderen Nutzer weitergegeben, teilte Maya Manna, die Leiterin des Senders, am Donnerstag, dem 30. März 2023 auf Telegram mit:

"Zwei Wochen lang haben wir gegen Facebook angekämpft, um die gesperrte Präsenz von RT Arabic mit ihren 17 Millionen Abonnenten wiederherzustellen. Wir haben versucht, eine Erklärung dafür zu bekommen, wegen welcher Verstöße wir abgeschossen wurden, denn wir haben nie irgendwelche Strikes (offizielle Verwarnungen) oder Kommentare erhalten. Nach mehreren peinlichen Nicht-Erklärungen wünschte der Facebook-Kundendienst uns einfach Glück, schloss unseren Fall ab und übergab die URL an einen anderen Nutzer. Internet-Demokratie in ihrer ganzen Pracht!"

Facebook sperrte das Profil von RT Arabic am 15. März ohne jegliche Erklärung oder Vorwarnung. Versuche, die Seite aufzurufen, endeten mit der Meldung "Dieser Inhalt ist im Moment nicht verfügbar".

Da die Alternativen, die russischen sozialen Netzwerke Dzen und VKontakte, keine arabische Bedienoberfläche bieten, fallen mit dieser Löschung 200 Millionen potenzielle Nutzer weg.

Manna protestierte gegen die Maßnahme. Diese sei ein Beweis dafür, dass der Westen nicht mehr an ein freies Internet glaube, sondern dort eine Ära "totaler Zensur und Blockierung" angebrochen sei. Als weiteres Beispiel nannte sie die Löschung aller RT-Kanäle auf Youtube und die EU-weite Blockierung aller RT-Kanäle auf weiteren sozialen Medien nach dem Beginn der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine im Februar 2022. Manna wörtlich:

"Offenbar reicht das nicht aus. Allein die Tatsache, dass es uns gibt, lässt sie nicht ruhig schlafen."

Am Freitag legte Manna mit einer ausführlicheren Reaktion nach. Die Gründe für diesen drastischen Schritt lägen schlicht darin, dass Russland in der arabischen Welt den vom Wertewesten entfachten Narrativkrieg gewinne, erklärte die Chefredakteurin von RT Arabic sinngemäß. Immerhin gebe das Foreign Policy Magazine dies zu: "Foreign Policy schlägt Alarm wegen der 'russischen Propaganda-Vorherrschaft im Nahen Osten'", erklärte Manna. "Vielen Dank an unsere einflussreichen US-amerikanischen Kollegen für ihr Lob für die Leistung von RT Arabic und für ihre optimistischen Prognosen! Ich habe die schmeichelhaftesten Zitate aus dem Leitartikel dieser Neider ausgewählt":

"Bei Gesprächen mit den Eliten in den Hauptstädten des Nahen Ostens – prominenten Diplomaten, Regierungsbeamten, Journalisten und Geschäftsleuten – wird überraschender Widerhall der Position Russlands in ihren Herzen offenbar. Putins Argumente, dass Russland gezwungen war zu handeln, um nicht von den NATO-Ländern umzingelt zu werden, gehören ausdrücklich dazu."

"Die russischen Staatsmedien RT Arabic und Sputnik Arabic kamen viele Jahre vor dem Einmarsch in die Ukraine in den Nahen Osten und wurden als gewichtige regionale Nachrichtenquellen wahrgenommen."

"In wirtschaftlicher Hinsicht ist es Russland im Rahmen seiner Informationsoffensive gelungen, die arabischen Staaten davon zu überzeugen, sich den westlichen Sanktionen nicht anzuschließen. Darüber hinaus haben einige Partner Russlands im Nahen Osten (vor allem die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate) sogar einen Anstieg des bilateralen Handels mit Moskau zu verzeichnen. Und das in einer Zeit, in der der Westen alles getan hat, um Russland zu isolieren. "

"Wenn die Lage bereits jetzt, nach nur einem Jahr Krieg so schlimm aussieht, dann stellen Sie sich einmal vor, wie schlimmer sie wird, wenn der Krieg weitergeht. Weil die USA und ihre Verbündeten die meisten Staatsoberhäupter der Welt davon überzeugt haben, in der UN-Generalversammlung gemäß dem US-Willen abzustimmen, glauben sie, den Kampf der Narrative zu gewinnen. Tatsächlich ist die Einstellung gegenüber Russland in vielen Ländern der Welt, darunter so wichtigen wie Indien, Südafrika und in großen Teilen des Nahen Ostens, viel besser als die USA glauben.

Und in einem Jahr werden Desinformation und Propaganda, die unter dem Deckmantel ehrlicher Nachrichten und Analysen präsentiert werden, ihren Zweck erfüllen. Die warmen Gefühle gegenüber Moskau in diesen Ländern werden zunehmen."

Youtube hat das Verbot innerhalb der EU schnell auf die ganze Welt ausgeweitet, blieb aber in Russland weiterhin aktiv, wie die damalige Geschäftsführerin Susan Wojcicki auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im vergangenen Mai erklärte. Der Ukraine-Konflikt habe gezeigt, dass Informationen "eine Schlüsselrolle spielen und als Waffe eingesetzt werden können", so Wojcicki. Deshalb wolle YouTube den russischen Bürgern dabei helfen zu verstehen, was vor sich gehe und ihnen Perspektiven aus der Außenwelt bieten. Allerdings wird russischen Nutzern die Monetarisierung ihrer YouTube-Inhalte verwehrt, wofür sie jedoch beim Konsum der Inhalte nicht mehr mit von Youtube eingespeisten Werbeunterbrechungen genervt werden.

Im November vergangenen Jahres, nachdem die Facebook-Muttergesellschaft Meta ihre Regeln für "gewalttätige Äußerungen" geändert hatte, um Aufrufe zum "Tod der Russen" im Westen zuzulassen, nahm das russische Justizministerium die Organisation in das Register der extremistischen Organisationen auf. Die Entscheidung betraf Facebook und Instagram, nicht aber die Messaging-Plattform WhatsApp, da diese unter eine andere rechtliche Kategorie fällt."

Quelle: RT DE