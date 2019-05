Amon Amarth neu an der Spitze der Album-Charts

Amon Amarth steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die schwedische Melodic-Death-Metal-Band stieg mit ihrem Album "Berserker" direkt auf den ersten Platz der Hitliste ein, gefolgt von der Mittelalter-Folk-Rock-Band Schandmaul mit "Artus".

Auf dem dritten Platz befindet sich der Rapper Eno mit seinem Album "Fuchs", das ebenso neu einstieg. In den Single-Charts stieg "Vermissen" von Juju feat. Henning May direkt auf den ersten Platz ein, gefolgt von Lil Nas X mit der Single "Old Town Road", die vom ersten auf den zweiten Platz rutschte. Auf dem dritten Platz befindet sich Pietro Lombardi mit seiner Neueinsteiger-Single "Bella Donna". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur