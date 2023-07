Skandal um intime Fotos: BBC-Moderator identifiziert

Ein bekannter Moderator des britischen Medienkonzerns BBC wurde suspendiert, da er mehrere Jahre lang einen Teenager für intime Fotos bezahlt haben soll. Sein Name war zunächst unklar. Nun meldet sich die Ehefrau des Verdächtigen zu Wort. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zu dem Skandal ist es vergangene Woche gekommen, nachdem die Boulevardzeitung Sun behauptet hatte, dass ein namentlich nicht genannter BBC-Moderator seit 2020 umgerechnet rund 40.000 Euro für intime Bilder eines Teenagers, als dieser 17 Jahre alt war, bezahlt haben soll. Ob es sich bei dem Opfer um eine junge Frau oder einen jungen Mann handelt, wurde aus Datenschutzgründen nicht genannt. Die Mutter des Betroffenen erklärte, dass ihr Kind das Geld verwendet habe, um seine zunehmende Drogenabhängigkeit zu finanzieren. Der Starmoderator habe seine Identität nie verheimlicht und sogar Bilder von sich bei der Arbeit geschickt.

Im Mittelpunkt des Skandals steht nicht nur der Moderator selbst, sondern auch sein Arbeitgeber. Medienberichten zufolge hatte sich die Familie des Opfers bereits im Mai bei der BBC-Geschäftsführung beschwert, die jedoch nichts unternahm. Erst nach dem Sun-Bericht wurde der Moderator suspendiert.

Nach Angaben der betroffenen Person habe sie den Moderator auf einer Dating-Webseite kennengelernt. Der Moderator habe sie ermutigt, einem privaten Treffen zuzustimmen, das jedoch nie zustande kam. Als das Opfer in den sozialen Medien andeutete, dass es den Namen des BBC-Mitarbeiters verraten könnte, begann der Moderator, beleidigende Nachrichten zu schicken. Diese Drohungen hätten das Opfer verängstigt.

Die BBC erklärte, der Vorfall sei ihr bekannt. Generaldirektor Tim Davie gab am Dienstag ein Interview, in dem er einräumte, dass das Unternehmen Fehler korrigieren und auf Anschuldigungen gegen ihre Mitarbeiter reagieren müsse, sobald diese bekannt würden. Er fügte hinzu, dass die interne Untersuchung vorerst ausgesetzt worden sei, um die polizeilichen Ermittlungen nicht zu behindern.

Der britische Premierminister Rishi Sunak bezeichnete die Anschuldigungen als besorgniserregend. Den Namen des Mitarbeiters kenne er nicht, berichtete die Daily Mail.

Um wen es sich konkret handeln könnte, gab es Spekulationen. Diese Woche meldete sich die Frau des Nachrichtensprechers Huw Edwards zu Wort. Die Fernsehproduzentin Vicky Flind sagte, dass ihr 61-jähriger Ehemann nach Bekanntwerden der Vorwürfe ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Flind erklärte, dass ihr Mann an einer schweren psychischen Erkrankung leide und derzeit behandelt werde. Sie bat auch darum, die Privatsphäre der Familie nicht zu verletzen. In einer Erklärung im Namen ihres Mannes räumte sie ein, dass die vergangenen fünf Tage für die gesamte Familie unerträglich schwierig gewesen seien und dass sie sich entschlossen habe, den Verdächtigen zu nennen, um seine psychische Gesundheit zu retten und die Kinder zu schützen. "Hugh leidet an einer schweren psychischen Störung und wurde in den letzten Jahren wegen schwerer Depressionen behandelt", heißt es in ihrer Erklärung. "Die Ereignisse der letzten Tage haben alles noch viel schlimmer gemacht."

Sobald es ihm besser gehe, werde er sich zu den Berichten äußern, so Flind. Das Paar verlobte sich im Jahr 1993 und lebt heute im Süden Londons. Sie haben fünf gemeinsame Kinder.

Edwards ist in Großbritannien ein bekannter Fernsehmoderator. Er war mehrere Jahrzehnte lang bei der BBC tätig, unter anderem bei der Abendnachrichtensendung Ten O'Clock News. Er gilt als einer der bestbezahlten Mitarbeiter der BBC und hat in der Vergangenheit bestätigt, an Depressionen zu leiden."

Quelle: RT DE