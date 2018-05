Samuel Koch über seine Berufswahl: "Ich hätte nichts Besseres machen können."

Samuel Koch (30) ist mit seinem Beruf als Schauspieler "sehr zufrieden". "Ich hätte nichts Besseres machen können", sagte er im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Koch, der seit einem Unfall bei der ZDF-Show "Wetten, dass..?" vom Hals an abwärts gelähmt ist, berichtete: "Unmittelbar nach meiner Reha dachte ich, es gibt doch nichts Naiveres oder Dümmeres, als in meinen Zustand ein Schauspielstudium weiterzuführen. Das stellt schließlich eine Verbindung von Körper, Stimme und Geist dar. Mein Körper stand mir aber nicht mehr zur Verfügung."

Doch er habe bald erkannt, dass die Essenz, nämlich Emotionen zu transportieren, geblieben sei. Inzwischen könne er sich "kaum eine Alternative vorstellen". Die Identität bestehe aus weit mehr als nur dem Körper: "Denken Sie an den jüngst verstorbenen Stephen Hawking. Dem haben wir bahnbrechende physikalische Erkenntnisse zu verdanken, obwohl sein Körper wie ein Häufchen Elend war." Samuel Koch tritt am 19. Mai mit "Ein Bericht für eine Akademie" im Rahmen des Sommerblut-Festivals in Köln auf. Sein Film "Draußen in meinem Kopf" läuft momentan in den Kinos.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)