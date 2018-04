Shaggy und Sting auf Platz eins der Album-Charts

Shaggy und Sting sind auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die beiden Musiker sprangen mit ihrem ersten gemeinsamen Studiowerk "44/876" an die Spitze. A Perfect Circle folgen mit "Eat the Elephant" auf Rang zwei, Revolverheld kommen mit "Zimmer mit Blick" auf Rang drei.

In den Single-Charts stehen Calvin Harris und Dua Lipa mit "One Kiss" auf Rang eins, es folgen die US-Popsängerin Ariana Grande mit "Dangerous Woman" und Marshmello und Anne-Marie mit "Friends" auf dem Silber- und Bronzeplatz. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur