„Du hast nicht mal das Gurkerl im Burger verdient“: Wut-Nachricht einer Dreifach-Mama geht viral

Auf Facebook geht der Post einer Dreifach-Mama massiv viral. Nach dem mehr als unverschämten und beleidigenden Burger-Sager von Österreichs Bundeskanzler Nehammer verfasste die Mutter diese Wut-Nachricht. Sie wurde tausendfach geteilt, weil die Frau mit ihren Aussagen ganz offensichtlich vielen Menschen aus dem Herzen spricht. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Den treffenden Post wollen wir Ihnen keineswegs vorenthalten:

„Du hast nicht mal das Gurkerl im Burger verdient“

„Heute gibt's Palatschinken, keine Burger. Liebe Grüße an den Karli von einer Teilzeit arbeitenden 3-fach Mutter, die keinen Wert auf deine Erziehungstipps und Rezeptvorschläge legt. Ich stehe übrigens jeden Morgen um halb sechs auf und zig Tausend andere Mütter auch, damit wir pünktlich unsere Kinder in der Fremdbetreuung abliefern, um pünktlich in der Arbeit zu sein, um dein 16000 € Netto-Gehalt zu finanzieren. Während du und deine Kollegen, mal gemütlich gegen Mittag ins Parlament fahrt (oder besser euch fahren lässt, in euren 100.000 Euro E Autos) um zu überlegen, was ihr als nächstes für Weisheiten raushaut, haben die meisten Mütter schon einen sechs Stunden Arbeitstag hinter sich und überlegen sich gerade, wie sie die restlichen acht Stunden noch durchbringen.

Ich könnte noch ewig weiter schreiben, aber dir ist ja eh egal was die Bürger denken, Hauptsache dir geht's gut. Meiner Meinung nach, hast du nicht mal das Scheiberl Gurkerl im Burger verdient. PS: Als Entschädigung für dein dummes Gerede und die unsagbaren Frechheiten, die du und deine Kollegen immer von euch gebt, könntet ihr jeden Tag einen Euro von eurem Gehalt (das eh wir alle zahlen) an bedürftige österreichische Familien spenden und das ein paar Monate lang. Denn wir Normalverdiener, werden ja auch ständig aufgefordert, überall zu spenden.“"

Quelle: AUF1.info