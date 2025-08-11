Berichte: Julia Klöckner und Jörg Pilawa ein Paar

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 11.08.2025 um 17:27 durch Sanjo Babić
Julia Klöckner und die Nestle Verbindung (Symbolbild)
Julia Klöckner und die Nestle Verbindung (Symbolbild)

Foto: C.Suthorn / cc-by-sa-4.0 / commons.wikimedia.org (Note the three necessary links to author, licence and image file in the attribution.)
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und Fernsehmoderator Jörg Pilawa sind offensichtlich ein Paar. Das meldeten am Montag verschiedene Medien übereinstimmend und unwidersprochen unter Berufung auf informierte Kreise.

Die 52-Jährige und der 59-Jährige hätten sich laut der Berichte angeblich bei einem Fest in Guldental im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz über Freunde kennengelernt. In Guldental ist Klöckner auf dem elterlichen Weingut aufgewachsen.

Klöckner schirmt ihr Privatleben bekanntermaßen von der Öffentlichkeit ab. Eine öffentliche Stellungnahme sei nicht zu erwarten, hieß es.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

