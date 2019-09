Umfrage: Ehrlichkeit und Vertrauen machen Helden aus - Jesus Christus und Mutter Teresa wieder vorne

Zu wem schauen wir auf? Und was braucht ein Mensch, um als heroisch zu gelten? Eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag des STERN für das heute erscheinende Sonderheft ZEIT FÜR HELDEN zeigt: Die Deutschen küren in den meisten Fällen einen Menschen zu ihrem Helden, der ihnen im Alltag begegnet.

Das sind vor allem die Menschen, in deren Hände sie ihr eigenes Schicksal legen. Dazu zählen - mit großem Abstand von rund einem Viertel der Befragten auf Platz eins gewählt - "Sanitäter, Rettungskräfte und Ärzte" (22 Prozent). Auf Platz zwei folgen mit 16 Prozent eigene Familienmitglieder, wie Mutter und Vater. Jesus Christus, Mutter Teresa (jeweils acht Prozent), Bekannte oder Freunde, Martin Luther King und Barack Obama (jeweils sieben Prozent) folgen erst weit abgeschlagen. Immerhin 33 Prozent der Befragten gaben an, dass sie keinen persönlichen, aktuell lebenden Helden haben.



Gefragt nach den Eigenschaften, die ihren Helden bzw. ihre Heldin ausmachen sollten, antwortete rund ein Viertel der Befragten (24 Prozent) mit "ehrlich" und "vertrauenswürdig" (20 Prozent).

Die repräsentative YouGov-Umfrage wurde im Auftrag des STERN unter 2.039 Befragten im Zeitraum 17. bis 19. Juli 2019 durchgeführt.

STERN ZEIT FÜR HELDEN wählt zwölf junge Hoffnungsträger zu "Helden von morgen"

In Zusammenarbeit mit der Redaktion des Wissensmagazins P.M. wählte der STERN für ZEIT FÜR HELDEN außerdem zwölf junge Hoffnungsträger zu Helden von morgen: Torben Däneke (36 Jahre, Chemiker) will Kohle aus Treibhausgas gewinnen, Om Prakash Gurjar (27 Jahre, Gründungsmitglied von "The Kids Rights Youngsters") kämpft für das Ende von Kinderarbeit, Lia Magdalena Weiler (30 Jahre, Mitgründerin von "Glow") entwickelte einen energiesparenden und emissionsarmen Herd für den Einsatz in Entwicklungsländern mit, Marcella Hansch (33 Jahre, Gründerin "Pacific Garbage Screening") will die Ozeane von Plastik befreien, Molly Anderson (40 Jahre, Nasa-Forscherin) arbeitet an der Reise zum Mars, Rachel Haurwitz (34 Jahre, Biochemikerin) bekämpft den Krebs mithilfe von präzisen Eingriffen ins Erbgut, Kate Tempest (33 Jahre, Rapperin, Lyrikerin, Theater- und Romanautorin) verbreitet mit Liebe die Botschaft "Sei nett" unter jungen Menschen, Alma Deutscher (14 Jahre, Komponistin) gilt als die neue Mozart, Ben Novak (32 Jahre, Biologe) will ausgestorbene Arten wiederbeleben, Pablo Jarillo-Herrero (43 Jahre, Physiker) erforscht Supraleiter, in denen Strom ohne Widerstand fließt, Adwoa Aboah (27 Jahre, Model und Gründerin von "Gurls Talk") bringt junge Frauen zusammen, um sich über Selbstzweifel auszutauschen, Rana el Kaliouby (41 Jahre, Informatikerin) liest mittels Kamera und künstlicher Intelligenz Gefühlsausdrücke in menschlichen Gesichtern.

