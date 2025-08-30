Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien "Golden" weiter an Single-Charts-Spitze - Zartmann zurück auf Rang 3

"Golden" weiter an Single-Charts-Spitze - Zartmann zurück auf Rang 3

Freigeschaltet am 30.08.2025 um 06:34 durch Sanjo Babić
Bild: Eigenes Werk /OTT

"Golden" von der fiktiven Girlgroup Huntrix steht weiter an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der Song aus dem Animationsfilm "KPop Demon Hunters" des Streaminganbieters Netflix wird gesungen von Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami. In den Single-Charts ergattern Alex Warren ("Ordinary", zwei) und Zartmann ("Tau mich auf", drei) die übrigen Medaillen.

In den Albumcharts erobert die KPop-Boygroup Stray Kids nach vier Top 3-Alben mit ihrer neuen Platte "Karma" erstmals die Spitze. Die Mittelalter-Band Feuerschwanz landet mit "Knightclub" dahinter auf Rang zwei. Die Pop-Rock-Band Revolverheld schafft es mit "20" auf Platz drei, gefolgt vom Soundtrack zum Netflix-Film "KPop Demon Hunters" an vierter Stelle. Das Album "Private Music" von der Alternative-Metal-Band Deftones findet sich auf Platz fünf wieder.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

