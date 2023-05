Harald Schmidt: "Gerhard Schröder imponiert mir in gewisser Weise"

Weiter berichtet RT DE: "Harald Schmidt war und ist seit Jahrzehnten als brillanter Beobachter gesellschaftlicher Schwingungen beliebt, aber auch gefürchtet. Der Entertainer und Theaterschauspieler gab der österreichischen Nachrichtenagentur APA ein Interview, im Rahmen eines "Doppel-Zwiegesprächs" mit dem Intendanten Hakon Hirzenberger, wo er sich zu Fragen zu Medienlandschaft und Politik äußerte.

Hirzenberger wollte von Schmidt erfahren, ob Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) wegen seiner "Russland-Nähe" weiterhin "gerechtfertigt im Kreuzfeuer" stehe. Schmidt stellte fest:

"Da er – Schröder – das so konsequent macht, frage ich mich, vielleicht ist da etwas, von dem wir alle nichts ahnen. Vielleicht werden wir noch eine große Überraschung erleben. Ich denke mir, er weiß, was er macht... Es imponiert mir in gewisser Weise."