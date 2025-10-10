Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Razzia bei Katja Krasavice! LKA durchsucht Wohnungen

Razzia bei Katja Krasavice! LKA durchsucht Wohnungen

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 13:00 durch Sanjo Babić
Katja Krasavice (2024)
Katja Krasavice (2024)

Foto: CHR!S
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD meldet Durchsuchungen des Landeskriminalamts bei Katja Krasavice an mehreren Adressen. Laut Bericht geht es um ein Ermittlungsverfahren, Details nennen die Behörden bislang nur zurückhaltend. Die Künstlerin äußerte sich zunächst nicht öffentlich, schreibt BILD.

Ermittler beschlagnahmten Datenträger und Unterlagen; die Auswertung kann Wochen dauern. Die Staatsanwaltschaft betont die Unschuldsvermutung, bis Beweise vorliegen. Anwälte prüfen, ob Maßnahmen verhältnismäßig waren und ob Beschlagnahmen angefochten werden.

Im Netz löste der Einsatz kontroverse Reaktionen aus. Fans fordern Transparenz, Kritiker warnen vor Vorverurteilungen. Offizielle Informationen werden voraussichtlich erst nach erster Sichtung der Daten folgen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hastig in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige