Razzia bei Katja Krasavice! LKA durchsucht Wohnungen

BILD meldet Durchsuchungen des Landeskriminalamts bei Katja Krasavice an mehreren Adressen. Laut Bericht geht es um ein Ermittlungsverfahren, Details nennen die Behörden bislang nur zurückhaltend. Die Künstlerin äußerte sich zunächst nicht öffentlich, schreibt BILD.

Ermittler beschlagnahmten Datenträger und Unterlagen; die Auswertung kann Wochen dauern. Die Staatsanwaltschaft betont die Unschuldsvermutung, bis Beweise vorliegen. Anwälte prüfen, ob Maßnahmen verhältnismäßig waren und ob Beschlagnahmen angefochten werden.

Im Netz löste der Einsatz kontroverse Reaktionen aus. Fans fordern Transparenz, Kritiker warnen vor Vorverurteilungen. Offizielle Informationen werden voraussichtlich erst nach erster Sichtung der Daten folgen.

Quelle: ExtremNews



