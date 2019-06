Anne-Sophie Mutter von schwedischem König mit dem Polar Music Prize ausgezeichnet

Gestern Abend ist Weltstar und Geigenvirtuosin Anne-Sophie Mutter mit dem schwedischen Polar Music Prize ausgezeichnet worden. Sie nahm den Preis aus den Händen von Carl XVI. Gustaf, König von Schweden, in Empfang. Zuvor hatte Frank Briegmann, CEO & President UNIVERSAL MUSIC Central Europe und Deutsche Grammophon, die Ausnahmemusikerin in einer persönlichen Laudatio gewürdigt.

Anne-Sophie Mutter ist eine der populärsten und erfolgreichsten Violinistinnen unserer Zeit. Die Jury beschreibt sie in ihrer Begründung als "Königin der Violine" und lobt vor allem ihre Leidenschaft und ihren Mut als musikalische "Geschichtenerzählerin". Das beweist Anne-Sophie Mutter auch auf ihrem neuen Album "Across the Stars", auf dem sie gemeinsam mit dem 5-fachen Oscar-Preisträger, Komponisten und Dirigenten John Williams einige seiner größten Filmmusiken aller Zeiten neu interpretiert.

Der Polar Music Prize wurde von ABBA-Manager Stig Andersson durch eine Stiftung an die königlich-schwedische Musikakademie gegründet und wird seit 1992 jährlich vergeben. Eine Jury wählt die Preisträger aus. Zu den bisher Ausgezeichneten zählen viele weitere Weltstars, darunter Bob Dylan, Elton John, Keith Jarrett, Metallica, Paul McCartney, Sting, Nikolaus Harnoncourt und Pierre Boulez.

Frank Briegmann, CEO & President UNIVERSAL MUSIC Central Europe und Deutsche Grammophon sagte in seiner Laudatio: "Anne-Sophie Mutter ist nicht nur eine der begnadetsten Violinistinnen unserer Zeit. Sie ist vor allem auch eine der mutigsten Künstlerinnen ihres Genres. Sie gibt sich niemals mit dem Erreichten zufrieden und ist immer offen für ein Experiment - je gewagter, desto besser. Jeder Auftritt und jedes Werk erhält von ihr etwas Besonderes. Die Deutsche Grammophon und ganz Universal Music sind stolz und glücklich, Anne-Sophie Mutter seit Anbeginn ihrer Karriere zu begleiten - und soweit es uns betrifft, wird sich daran auch niemals etwas ändern. Herzlichen Glückwunsch zum Polar Music Prize, liebe Anne-Sophie Mutter!"

Quelle: Universal Music Entertainment GmbH (ots)