Glänzende Reichweiten: Social-Media treibt Putz-Trends

Das BILD-Verbraucherportal berichtet, wie „Cleanfluencer“ mit einfachen Tricks Millionen Klicks sammeln. Genannt werden Hausmittel wie Essig, Natron und Zitronensäure sowie Vorsichtsregeln gegen Materialschäden. Viele Tipps funktionieren, manche taugen nur eingeschränkt, warnt BILD.

Experten raten, Reinigungsmittel nie wahllos zu mischen und stets an unauffälliger Stelle zu testen. Naturstein, Holz und empfindliche Textilien reagieren anders als Fliesen oder Edelstahl. Wer Allergien hat, sollte Handschuhe tragen und Räume gut lüften.

Algorithmen verstärken einfache, schnell sichtbare Erfolge. Dauerhafter Nutzen entsteht, wenn Routinen alltagstauglich bleiben und nicht mehr Arbeit verursachen als nötig. Für hartnäckige Fälle empfehlen Profis Norm-Reiniger mit klarer Dosierung und verlässlicher Kennzeichnung.

