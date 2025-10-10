Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Glänzende Reichweiten: Social-Media treibt Putz-Trends

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 09:29 durch Sanjo Babić
Foto: Wdwdbot
Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Das BILD-Verbraucherportal berichtet, wie „Cleanfluencer“ mit einfachen Tricks Millionen Klicks sammeln. Genannt werden Hausmittel wie Essig, Natron und Zitronensäure sowie Vorsichtsregeln gegen Materialschäden. Viele Tipps funktionieren, manche taugen nur eingeschränkt, warnt BILD.

Experten raten, Reinigungsmittel nie wahllos zu mischen und stets an unauffälliger Stelle zu testen. Naturstein, Holz und empfindliche Textilien reagieren anders als Fliesen oder Edelstahl. Wer Allergien hat, sollte Handschuhe tragen und Räume gut lüften.

Algorithmen verstärken einfache, schnell sichtbare Erfolge. Dauerhafter Nutzen entsteht, wenn Routinen alltagstauglich bleiben und nicht mehr Arbeit verursachen als nötig. Für hartnäckige Fälle empfehlen Profis Norm-Reiniger mit klarer Dosierung und verlässlicher Kennzeichnung.

