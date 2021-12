Weiter berichtet Reitschuster: "Und eine solche möchte ich Ihnen heute hier nicht vorenthalten – weil es darin um meine Seite und mich geht. Lesen Sie hier die Pressemitteilung des neuen sozialen Netzwerks GETTR aus den USA, das angetreten ist, um die Vormacht der zensierenden Plattformen wie Twitter, Youtube und Facebook zu brechen und echte Meinungsfreiheit im Netz zu garantieren. Eine tolle Idee, bei der ich als jemand, der unter Zensur massiv leidet, selbstverständlich dabei bin. Aber jetzt die Pressemitteilung (leicht verspätet, es handelt sich um die vergangene Woche):

Reitschuster-Effekt: GETTR boomt in Deutschland.

Dank Reitschuster.de hat die neue Plattform für Meinungsfreiheit GETTR den erfolgreichsten Tag seit dem Start am 4.7.21 in Deutschland hingelegt – Neuzugänge in Deutschland übertrumpften sogar die bisherigen Top-Märkte USA und Brasilien.

Reitschuster.de schaltet jetzt Werbung für GETTR, und das mit einschlagendem Erfolg: Allein am Dienstag traten mehr Menschen in Deutschland der Plattform bei als in jedem anderen Land der Welt. Der Angriff auf Telegram und die Meinungsfreiheit in Deutschland sowie die Diskussion um eine Impfpflicht und Diskriminierung Ungeimpfter taten ihr Übriges. Inzwischen sind in Deutschland über 250.000 Menschen bei GETTR, weltweit sind es über 3 Mio. Nutzer.

Der ehemalige Leiter des Bundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen trat ebenfalls der Plattform bei und schrieb an den Chef Jason Miller: „Ich werde von nun an GETTR nutzen. Vielen Dank, dass Sie diese neue Plattform geschaffen haben, die den Menschen die Hoffnung gibt, ihr Recht auf Meinungsfreiheit auszuüben. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist das Wichtigste aller Grundrechte. Sie schützt in erster Linie diejenigen, die nicht mit der Regierung, den herrschenden Massenmedien einer Meinung sind. Da die Regierungen und Massenmedien heute oft links-sozialistisch sind, brauchen wir Meinungsfreiheit für all diejenigen, die den Sozialismus in all seinen Ausprägungen bekämpfen wollen.“