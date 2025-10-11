Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
„Genug ist genug“: Aktivist erwirkt Entscheidung gegen Doxxer

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 18:04 durch Sanjo Babić
Matisse Royer (2025) Bild: Screenshot Youtube
Matisse Royer (2025) Bild: Screenshot Youtube

Der Deutschland-Kurier meldet, Matisse Royer habe nach Morddrohungen und Doxxing juristische Schritte gewonnen. Das Blatt bezieht sich auf eine aktuelle Entscheidung zu Unterlassung bzw. Schutzmaßnahmen. Gegner kündigten laut DK Widerspruch an.

Gerichte ahnden in solchen Fällen Veröffentlichungen privater Daten und Aufrufe zur Gewalt regelmäßig streng. Betroffene erhalten Unterlassungstitel, Auskunftsansprüche und ggf. Schmerzensgeld. Polizeiliche Maßnahmen flankieren den Schutz.

Zivilgesellschaftliche Gruppen verurteilen Drohkampagnen unabhängig vom politischen Lager. Digitale Spurensicherung und internationale Rechtshilfe bleiben herausfordernd. Wie nachhaltig die Entscheidung wirkt, hängt von der Vollstreckung ab.

Quelle: ExtremNews


