Finale Ikone – WWE schreibt die letzte Cena-Geschichte

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 11:01 durch Sanjo Babić
The Rock und Cena bei WrestleMania XXVIII im Jahr 2012, Archivbild
The Rock und Cena bei WrestleMania XXVIII im Jahr 2012, Archivbild

Foto: FlickreviewR
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD berichtet, die Rätselraten um John Cenas finalen Gegner sei beendet; der 48-Jährige soll am 13. Dezember in Washington sein Abschiedsmatch bestreiten. Offiziell kommentiert die WWE die Personalie traditionell erst kurz vor dem Event; zuletzt hatte Cena betont, die Wahl dem Unternehmen zu überlassen.

Für die Liga ist das letzte Kapitel einer Legende mehr als ein sportliches Ereignis: Es strukturiert Pay-per-Views, TV-Quoten und Merchandising. Die Storyline bestimmt, ob Cena als „Gatekeeper“ eine neue Spitze krönt oder als Rekordmann verabschiedet wird.

Entscheidend werden inszenatorische Details – Einmarsch, Gastauftritte, mögliche Titelkomponenten. Klar ist: Ein glaubwürdig orchestrierter Abschied stärkt die Marke WWE über das Einzelmatch hinaus.

Quelle: ExtremNews

