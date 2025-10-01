Streaming in der AI-Ära: Spotify schärft Regeln – YouTube präzisiert Monetarisierung

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 01.10.2025 um 08:20 durch Sanjo Babić
Bild: GG-Berlin / pixelio.de
Bild: GG-Berlin / pixelio.de

Nach einem Spotify-Update (Spotify Newsroom) mit strengeren Vorgaben gegen Stimm-Klone und Spam präzisiert YouTube seine Regeln für Monetarisierung „massengefertigter“ KI-Videos, berichten Tech-Medien.

Spotify kündigte neue Schutzmechanismen für Künstleridentitäten, klare Offenlegung von KI-Einsatz und härtere Filter gegen Content-Farm-Tracks an. Branchenberichte sprechen von zig Millionen gelöschter „Spam-Songs“ innerhalb eines Jahres. YouTube stellt derweil klar, dass KI-Einsatz nicht generell verboten ist, aber massenhaftes, repetitives Material die Monetarisierung verlieren kann; zugleich existieren Tools und Prozesse, um täuschend echte Gesichts- oder Stimmnachbildungen entfernen zu lassen.

Einordnung: Die Plattformen balancieren zwischen Innovationsfreiheit und Rechte-/Missbrauchsschutz. Labels begrüßen Schritte gegen Deepfake-Missbrauch, Creators fordern klare Leitplanken, um legitime KI-Nutzung nicht zu ersticken.

Quelle: ExtremNews


