Trauer um den ersten ZDF-"Landarzt" – Christian Quadflieg starb im Alter von 78 Jahren

Als Dr. Karsten Mattiesen hat er ein Stück Fernsehserien-Geschichte geschrieben. Christian Quadflieg ist tot. Der Schauspieler starb am Sonntag, 16. Juli 2023, im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit in Hamburg. "Die Rolle des verständnisvollen, vertrauenswürdigen Arztes, der mit Leib und Seele seine Berufung ausübt, verkörperte Christian Quadflieg sehr authentisch", erklärt ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke. "Das Publikum spürte das, und schloss ihn als 'Landarzt' ins Herz."

as Schauspieltalent wurde dem Sohn von Filmlegende Will Quadflieg († 2003) in die Wiege gelegt. Schon als Kind sammelte Christian Quadflieg durch die Arbeit seines Vaters erste Bühnenerfahrung. Nach der Schauspielausbildung war er in renommierten Häusern wie der Berliner Volksbühne, dem Hamburger Thalia-Theater und im Wiener Theater an der Josefstadt tätig.

In den 70er-Jahren spielte er Gastrollen in ZDF-Serien wie "Der Alte" und "Das Traumschiff". Den Höhepunkt seiner Fernsehpopularität erlebte Quadflieg ab 1986 als "Der Landarzt". 41 Folgen lang verkörperte er den beliebten Mediziner in einem schleswig-holsteinischen Dorf, bei 16 Episoden führte Quadflieg zudem Regie.



Quelle: ZDF (ots)